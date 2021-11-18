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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de kaçak silah üretimi yapan şahıs yakalandı

İHA

Gümüşhane’de kaçak silah üretimi yapan şahıs yakalandı

Gümüşhane’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Torul ilçesinde kaçak silah imalatı yapan şahsa yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, mermi ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Torul ilçesinde silah imalatı yaptığından şüphelenen A.V isimli şahsa ait 2 adreste eşzamanlı arama gerçekleştirdi.
Operasyon sonucunda şüpheli A.V’nin 2 farklı adresinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca ve tabancaya ait 4 adet boş jarjör,2 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet boş şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet tabanca tetik tertibatı, 55 adet 9 milimetre çapında dolu fişek, 1 adet mermi dolum aleti, 78 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 6 adet kalaşnikof fişeği, 1 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 53 adet 9 milimetre çapında boş kovan, 122 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet mermi doldurma aparatı ve 7 adet bıçak ele geçirildi.
Şüpheli A.V. gözaltına alınırken tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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