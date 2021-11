TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Mardin 1969 Spor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor sahasında konuk ettiği Mardin 1969 Spor ile 11 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

45. dakikada sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Ramiz Ok’un kale çizgisinden yaptığı ortada topla buluşan Özgür Kazar, defansın müdahale etmekte geç kaldı pozisyonda plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 01

53. dakikada sağ kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Sancar Yıldırım’ın ceza sahasına ortasına iyi hareketlenen Murat Torun’un kafa vuruşunu kaleci Sercan Yılmaz son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

78. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Abdurrahman İlkyaz’ın ortasını arka direkte kontrol eden Rıdvan Okuş, harika bir vuruşla topu ağlara göndererek karşılaşmaya eşitliği getirdi. 11



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Uğurcan Gökler xx, Şaban Karaderili xx, Halit Karacabay xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Nasrullah Dedeman xx (Can Sıkılmaz dk. 66 xx), Tekin Adar xx, Rıdvan Okuş xx, Murat Torun xx (Abdullah Kasap dk. 83 ?), Abdurrahman İlkyaz xx, Mehmet Ali Can xx, Oktay Pop xx, Özgür Ortaç xx, Sansar Yıldırım xx, Halil İbrahim Boşnak xx (Sertan İrkilmez dk. 66 xx)

Yedekler: Burak Karabacak, Osman Can Kömürcü, Batuhan İhsan Uçan, Emre Kömürcü

Teknik Direktör: Metin İlhan

Mardin 1969 Spor: Sercan Yılmaz xx, Abdulkerim Canlı xx, Muhammed Burak Taşdemir xx (Hebat Alan dk. 87 ?), Mustafa Aydoğdu xx (Mustafa Coşkun dk. 78 xx), Kerim Bölük xx, Ayhan Gürbüz xx (Vedat Altaş dk. 78 xx), Kağan Kayalı xx, Ramiz Ok xx, Sercan Esmer xx, Alparslan Devlet Yüce xx, Özgür Kazar xx

Yedekler: Mehmet Salih Demircan, Ömürcan Karaca, Nimet Kayaalp, Mehmet İlter

Teknik Direktör: Mehmet Akbulut

Goller: Rıdvan Okuş (dk. 78) (Gümüşhanespor), Özgür Kazar (dk. 45) (Mardin 1969 Spor)

Sarı Kartlar: Özgür Ortaç, Sancar Yıldırım (Gümüşhanespor), Sercan Besler (Mardin 1969 Spor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.