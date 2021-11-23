Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı

DHA

Şehit Necmettin öğretmenin babası: Oğlum 24 Kasım'ı 1 kere kutladı


Sinan UÇARAleyna KESKİN/ GÜMÜŞHANE, (DHA)TUNCELİ'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen 8 aylık sınıf öğretmeni, Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz'ın (23) acılı ailesi, evlatlarından ayrı 5'inci Öğretmenler Günü'ne hüzünle giriyor. Şehit oğlunu kabri başında dualarla anan Hamit Yılmaz, "Sadece 1 kere 24 Kasım'ı kutladı. Şu anda öğretmenliğinin 5'inci senesi ve onsuz kutluyoruz. Acımız tarifsiz" dedi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde görev yapan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de, memleketi Gümüşhane'ye gittiği sırada Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristler tarafından yolu kesilip, aracı yakılarak kaçırıldı daha sonra da şehit edildi. Evlatlarının şehadetinin ardından özlemlerini, yurdun dört bir köşesinden gelen mektup, mesaj ve telefonların yanı sıra ara tatilde giydiği ve yıkanmayan gömleğini koklayarak gidermeye çalışan şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz, çocuklarından ayrı 5'inci Öğretmenler Günü'nü hüzünle karşılıyor. Acılı aile, her gün ziyaret ettikleri oğullarının mezarı başında dua ediyor.
'HER ACIDA BİR HAYIR VARDIR'
Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan baba Hamit Yılmaz, "Oğlum aile arasında konuştuğumuzda şehitlik ve şehadeti arzulayan bir evladımızdı. Öğretmenliği, peygamber mesleği olduğu bilinciyle seçti. Bilinçli bir evlat olarak, kendisi gibi çocukların yetişmesi için orada görev yaptı. Haince katledilerek şehit oldu. Oğlum, 1 senelik meslek hayatında sadece 1 kere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Şu anda öğretmenliğinin 5'inci senesi ve 4 senedir onsuz 24 Kasım'ı kutluyoruz. Bir anne ve baba içi acımız tarif edilemez. Rabb'im, kimseye böyle bir evlat acısı vermesin ancak her acıda bir hayır vardır. Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır" dedi.
'HER İNSANA NASİP OLMAZ'
Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını okşayarak özlem gideren anne Gülay Yılmaz da evlatlarını yitiren annelerin boyunlarının bükük olduğunu söyledi. Yılmaz, "Milletimiz, devletimiz sağ olsun. Benim çocuğum veya bir başkasının çocuğu namusuyla şerefiyle milletiyle bayrağıyla ve İslam'ı ile şehit oldu. Ne mutlu 'Türk'üm' diyene ama bu duygu 'Ne mutlu Türk'üm' diyen her insana nasip olmaz. Öyle varlıklı bir aile değildik. Çocuklarımızı yetiştirdik ki ama Allah'ımıza hamdolsun ki namusumuzu ve şerefimizi kazanıyoruz" diye konuştu.
'ATEŞİ İÇİMİZDE YANIYOR'
Şehit oğlunun kendi kendini yetiştirdiğini vurgulayan Yılmaz, "Annesiz okullarda okudu. Bizim de hiçbir zaman onu ziyaret etmeye gücümüz yetmedi. Necmettin, kendi kendine kendini yetiştirdi. Necmettin, hiçbir zaman sevgisini ve saygısını ailesinden eksik etmemiştir. Necmettin, okumak için çok mücadele etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncelikle tüm İslam'a ve tüm öğretmenlere kutlu olsun. Benim çocuğumun da buradan Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. 5 senedir daha dünkü gibi ateşi içimizde yanıyor. Allah, hiçbir anneyi ağlatmasın. Her gün çocuğumu görmek istiyorum. Özledim, insan git gide soğur. Özlemi her zaman daha çok artıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul Sinan UÇAR/Aleyna KESKİN
2021-11-23 09:55:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’nin yer altı sarayında turizm sezonu devam ediyor Karaca Mağarasını 8 ayda 91 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Gümüşhane’nin yer altı sarayında turizm sezonu devam ...
Kaymakam Yılmaz dünya evine girdi
YEREL HABERLER Kaymakam Yılmaz dünya evine girdi
TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Mardin 1969 Spor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Mardin 1969 Spor: 1
Torul Cam Seyir Terası yarım milyon ziyaretçi ağırladı
YEREL HABERLER Torul Cam Seyir Terası yarım milyon ziyaretçi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.