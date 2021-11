Zigana zirvelerinde doğa yürüyüşü

Coğrafyasının yüzde 60’ını dağların oluşturduğu Gümüşhane’de zirvelerle doldu bu coğrafya yılın her mevsiminde sporculara doğa yürüyüşleri için eşsiz manzaralı fırsatlar sunuyor.

Yıllardır kentin coğrafyasını karış karış adımlayan Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) iki haftada bir düzenlediği doğa yürüyüşü programlarına aralıksız devam ederek kentin coğrafyasını keşfetmeye ve tanıtmaya devam ediyor.

Son olarak Doğu Karadeniz’in geçit vermeyen ve adı türkülere konu olan Zigana dağlarında etkinlik gerçekleştiren GÜDAK üyesi 22 sporcu Zigana dağının yamacındaki Limni Gölünden başladıkları yürüyüşte 14 kilometrelik parkuru kat ederek Karaca Mağarasına ulaştı.

Yağlıdere, Atalar ve Cebeli köylerinin eşsiz manzaralı zirvelerini ve vadilerini aşarak Karaca Mağarasına ulaşan ekipte 7’den 70’e her yaştan sporcu yer aldı.

Sisli havada başladıkları yürüyüşü zaman zaman kar üzerinde gerçekleştiren sporcular denizden 2 bin 300 metreye yükseklikteki zirveleri aşarak Karaca Mağarasında sonlandırdı.

Bu parkuru hemen her yıl tekrar tekrar yürüdüklerini kaydeden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, “Yazın yürüdüğümüzde başka bir güzel, sonbaharda yürüdüğümüzde başka bir güzel ilkbaharda çiçeklerle bezenmiş güzel bir parkurdu. 14 kilometrelik parkuru 22 kişilik katılımcıyla 5 saatte tamamladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.