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Ankara Barosu Başkanı ve TBB Başkan adayı Sağkan: “Başkanın kim olacağına sadece ve sadece TBB’nin Genel Kurulu karar verebilir”

İHA

Ankara Barosu Başkanı ve TBB Başkan adayı Sağkan: “Başkanın kim olacağına sadece ve sadece TBB’nin Genel Kurulu karar verebilir”

Ankara Barosu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan adayı Av. Erinç Sağkan, “5 Aralık günü TBB’de değişim yaşanacak ve çok güçlü bir yönetim kurulu ve eşitler arasında güçlü bir temsilcisi, sözcüsü olacak başkanı seçilecektir” dedi.
Ankara Barosu Başkanı ve TBB Başkan Adayı Erinç Sağkan, memleketi Gümüşhane’de, Gümüşhane Barolar Birliği toplantı salonunda basın açıklaması yaptı. Sağkan, “Türkiye Barolar Birliği’nin başkanının kim olacağına sadece ve sadece TBB’nin Genel Kurulu karar verebilir. Bir başka kişinin buna karar verme yetkisi bulunmamaktadır” dedi.

“5 Aralık günü TBB’de değişim yaşanacak”
45 Aralık’ta yapılacak Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’nda, TBB’de değişim yaşanacağına canı gönülden inandığını belirten Sağkan, “Biz bir genel kurul yarışı yapıyoruz demokratik bir yarış olması inancındayım. Tabi ki demokrasi aynı zamanda tek bir kişinin iradesinin belirleyici olmadığı bir sistem getirmekte. O nedenle şunu ifade edebilirim 45 Aralık itibariyle Türkiye Barolar Birliği’nin başkanının kim olacağına sadece ve sadece TBB’nin Genel Kurulu karar verebilir. Bir başka kişinin buna karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Kaldı ki biz sadece başkan seçilmesi derdinde değiliz. Biz güçlü bir Barolar Birliği yönetiminin seçilmesinin peşindeyiz. Bu nedenle 5 Aralık günü TBB’de değişim yaşanacak ve çok güçlü bir yönetim kurulu ve eşitler arasında güçlü bir temsilcisi, sözcüsü olacak başkanı seçilecektir. Ben buna canı gönülden inanıyorum” diye konuştu.
Toplantıya Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan’ın yanı sıra Gümüşhane Baro Başkanı Metin Arslan ve Gümüşhane Barosu’na kayıtlı avukatlar katıldı.

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