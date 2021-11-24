Gümüşhane’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor

Gümüşhane’de 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinin yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlama programı ilk olarak Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve eğitim camiasının çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.



“Hepimiz sizlerin elinden geldik geçtik”

Buradaki programın ardından anma programı ise Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. TOBB Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen programda konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, öğretmenlik mesleğinin çok kutsal ve kendini toplumun aydınlanmasına adanmış bir meslek olduğunu belirterek, “Kendilerini toplumun aydınlanma davasına adayan tüm öğretmenlerimize selam olsun. Sizler bizim için çok değerlisiniz, hepimiz sizlerin elinden geldik geçtik. Sizler olmasaydınız hiçbirimizin bir kıymeti olmayacaktı. Bütün toplumu şekillendiren, aydınlatan bir mum misali, kandil misali, kendisini yakarak toplumunu, dünyayı aydınlatan geliştiren en değerli, en güzel varlıklarsınız. Kıymetinizi anlatmaya bizim sözlerimiz yetmez. Memleketimizin evladı şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın kızımız, Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık abimizin şahsında, değerli şehitlerimizin şahsında başta bu kutsal dava uğrunda şehit olan, canlarını feda eden değerli öğretmen şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor onların şahsında sizlerin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.



“Öğretmenlik insan yetiştirme sanatıdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in mesajlarının okunmasının ardından kürsüye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ise konuşmasında öğretmenlik mesleğinin insan yetiştirme sanatı olduğunu belirterek, “Bir öğretmen olarak gönül kapısını açmadan başka kapıları açmanın mümkün olmayacağını bildiğimizden, şiarımız kalbe dokunma ve zihinlere girme temel inancımızdır. Eğitim denilen binanın sevgiyle çatıldığına inandık, düşlerle gelişip genişlediğini, rüyaların katarında yol aldığını gördük. Zamanın bengisu ırmaklarında durulandığını, inceliklerin anayurdundan coşturulan huzmelerle kalplerin fethini gerçekleştiğini tecrübe ettik. Bu tecrübeyle çocuklarımızın yüreklerine dokunan Necmettin öğretmenleri, 15 Temmuz’un isimsiz kahramanlarını yetiştiren öğretmenleri, Necmettin ve Aybüke öğretmenleri, onlarla birlikte karanlığı aydınlığa çevirmek için görev yaparken şehit düşen bütün öğretmenlerimizin miraslarına sahip çıkmaya çalıştık” diye konuştu.

Törende daha sonra emekli öğretmenler adına Halit Yılmaz, mesleğe yeni başlkayan öğretmenler adına Sevda Özel birer konuşma gerçekleştirdi.

Emekli öğretmenler adına en kıdemli öğretmene hizmet şeref belgesi ve buket, göreve yeni başlayan öğretmenlere Vali Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek tarafından buket ve çeşitli hediyeler takdim edilmesinin ardından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler tarafından şiir ve kompozisyonları okundu.

Adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin etmesi, “Teşekkürler Öğretmenim” isimli şarkının okunmasının ardından Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün koordine ettiği “Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor" isimli proje kapsamında Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gümüşhane yöresine ait “Gül altında gergef işler” türküsünün klibi izlettirildi.

Gümüşhane Lisesi öğretmeni Oytun Elaman ve Gazipaşa Ortaokulu öğretmeni Bahtiyar Çakmak tarafından “Biz Öğretmeniz” şarkısının okunmasıyla program son buldu.

Kutlama programı kapsamında son etkinlikte Sema Doğan Yaşam Alanında öğretmenlere yemek programı düzenlenecek.

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