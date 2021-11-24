Şehit Necmettin öğretmen kabri başında anıldı

'Bir il daha 'mavi kategori'ye geçti'

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Sinan UÇAR/TORUL (Gümüşhane), (DHA)TUNCELİ'de teröristlerce kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Gümüşhane´nin Torul ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Tunceli'de, 16 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce aracı yakıldıktan sonra kaçırılıp, şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için Öğretmenler Günü dolayısıyla Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Anmaya, Vali Kamuran Taşbilek, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, şehit öğretmenin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duaların ardından, şehit Yılmaz'ın kabrine karanfil bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR

2021-11-24 15:02:38



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