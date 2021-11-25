Bir merdaneyle başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Gümüşhane’de 20 yıl önce bir merdane ile başladığı yufka açma işini geliştirerek pandemi sürecinde kendi imalathanesini açan Nezahat Topuz, siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Pandemi sürecinde esnafın zor süreçler geçirdiğini dile getiren Nezahat Topuz, eşinin de bu süreçte işinden ayrılarak kendisine destek sağladığını söyledi.

Gümüşhane’nin Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yufka imalathanesi açan Nezahat Topuz, siparişlere yetişmekte zorlanıyor. 1 buçuk yıl önce pandemi sürecinde KOSGEB desteğiyle açtığı imalathanesinde pandemi sürecinin ortaya çıkardığı hiçbir ekonomik sorunu yaşamadığını dile getiren Topuz, bu süreçte işçi çıkarmak yerine sürekli işçi aldığını belirtti. 20 yıl önce bir merdaneyle başladığı yufka ustalığına, açtığı imalathanede devam ettiğini ve bu süreçte özellikle eşi Rahmani Topuz’un kendisine çok büyük destek sağladığını belirten Nezahat Topuz emeklerinin karşılığını almak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



"Pandemide yaşanan ekonomik olumsuzluklardan etkilenmedik"

Pandemi sürecinde büyük bir risk alarak bu sektöre girdiklerini fakat sonuçlarının çok olumlu olduğunu dile getiren Nezahat Topuz, “Ben bu imalathaneyi açalı 1 buçuk sene oldu. 20 senelik bir geçmişim var benim bu sektörde. Ben kendi işyerimi açmak istedim, KOSGEB’de destek oldu. Desteğimizi aldık, daha sonra emeğimizin karşılığını da alırız diye çalışmalara başladık. Çevremizdeki esnaflar memnun bizi tebrik ediyorlar, kalitemizden zaten herkes memnun. Ben bu sektörde uzun süre çalıştım. İşlerimiz iyi daha iyi olacak inşallah. Gümüşhane dışında çevre illere de ürünlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz, elemanlarımız şu anda son hız çalışıyorlar yetiştirebilmek için. Ben bu işe 20 yıl önce başladım, merdanemiz, çubuğumuz, tezgahta açıyorduk. Biz pandemi döneminde açtık dükkanımızı. Bu süreçte 34 eleman çalıştırıyoruz, başka işyerlerinde ekonomik olarak sorunlar yaşandı ama biz pek yaşamadık. Böyle devam eder inşallah” dedi.



"Eşimin sigortalı çalışanı oldum"

Başka bir meslek sahibiyken eşine destek olmak için işinden ayrıldığını ve yanında çalışmaya başladığını söyleyen Rahmani Topuz ise "Ben eşimin yanında aktif olarak çalışmaya 1 sene önce başladım. Eşim 20 senelik yufka ustası olduğu için yanında çalışmaya başladım. Pandemi sürecinde biz kendi müessesemizi açmaya karar verdik. Ben de eşime destek verdim. KOSGEB destekli kadın girişimci olarak bu işe girdi. Eşim burayı kendi imkanlarıyla bir süre yürüttü. Ben başka işte çalışıyordum, oradan ayrıldım eşime destek olmaya geldim. Bu süreçte ben de onun bünyesinde çalışıyorum. Ben eşimin sigortalı çalışanı oldum. Ben daha çok servis işlerine bakıyorum. Herkesin pandemi sürecinde işçi çıkardığı dönemde biz işçi aldık, hala almak istiyoruz. Yetişemiyoruz siparişlerimiz çok. Çevre il ve ilçelere malzeme yetiştirmek için çalışıyoruz. Ben eşime gerekli desteği fazlasıyla verdim. Piyasadaki hemcinslerime de söylüyorum, girişimci olmak isteyen eşlerinin önünü kesmesinler ve destek versinler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.