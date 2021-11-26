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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Limni Gölü'nden eşsiz kar görüntüleri

İHA

Limni Gölü'nden eşsiz kar görüntüleri

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, kar yağışının ardından bembeyaz görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor.
Tarihin her döneminde önemli ve zorlu bir geçit olan Zigana Dağı'nın yamacında denizden 2024 metre yükseklikte yer alan Limni Gölü yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Alanda bulunan çam ağaçlarının üzeri yer yer kalınlığı 20 santimetreyi bulan ve pamuğu andıran kar kütleleriyle kaplanırken, hava sıcaklığının özellikler geceleri sıfırın altına düşmesi nedeniyle göl yüzeyinin bir kısmı da buzla kaplandı. Hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği ve "Zigana'nın nazar boncuğu" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıradışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında "Huzur veren mekan" olarak adlandırılan Limni Gölü Tabiat Parkı'nı görmek isteyenler bölgeye akın etti. Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte kar yolları kapatıncaya kadar hizmet vermeye devam edecek olan alanı bu yıl yaklaşık 160 bin kişi ziyaret etti.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dikkat çeken turizm merkezlerinden birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı'nın eşsiz doğası ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği mekanlardan olduğunu kaydeden tesis işletmecilerinden Mustafa Eroğlu, kar yağışıyla birlikte hem Limni Gölü'nün manzarasının hem seyir teraslarının hem de geliş ve dönüş yolunda Zigana Dağı'ndan izlenen manzaranın eşsiz güzellikte olduğunu söyledi. Kar yolları kapatıncaya kadar tesisi ziyarete açık tutmaya devam edeceklerini ifade eden Eroğlu, “Kar yağışıyla birlikte muhteşem bir görüntü çıktı ortaya. Şu anda 20 santimetre civarında kar kalınlığı var. Tüm ziyaretçilerimizi Limni Gölü'nün bu halini görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

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