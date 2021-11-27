Koronavirüse yakalanan Vahide bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitirdi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de koronavirüs tedavisi gören 9 aylık hamile Vahide Bozer Yaman (25), bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitirdi. Memur olan Yaman´ın hamile olduğu için aşı yaptırmadığı belirtildi.
Gümüşhane SGK İl Müdürlüğü'nde çalışan Vahide Bozer Yaman, geçen haftalarda doğum iznine ayrılıp Adana´ya gitti. 2 hafta önce burada rahatsızlanan ve hastaneye başvuran Yaman´ın, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Adana Şehir Hastanesi´nde tedavi gören Yaman, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Tedaviye cevap vermeyen Yaman´ın karnındaki erkek bebeği sezaryenle alındı. Sezaryenin ardından entübe edilen Yaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bugün memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilen Yaman´ın, hamileliği nedeniyle aşı yaptırmadığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR
2021-11-27 16:38:07
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