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Ecdat yadigarına eksik restorasyon düzeltiliyor Gümüşhane’de 800 yıllık cami yeniden restore ediliyor

İHA

Ecdat yadigarına eksik restorasyon düzeltiliyor Gümüşhane’de 800 yıllık cami yeniden restore ediliyor

Gümüşhane’deki 800 yıllık Küçük Camide 16 yıl önce yapılan restorasyonda oluk yapılmadığı için su alan duvarların da düzeltildiği yeni restorasyon projesi devam ediyor.
Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesinde 800 yıldan fazla tarihi geçmişi olan Küçük Cami’nin 16 yıl önce yapılan restorasyonunda çatısına oluk konulmayınca duvarları aldığı kar ve yağmur suları nedeniyle tahrip olmaya başlamıştı.

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