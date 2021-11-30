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Vaka oranın en fazla arttığı 3´üncü il Gümüşhane´de `rehavet´ tepkisi

DHA

Vaka oranın en fazla arttığı 3´üncü il Gümüşhane´de `rehavet´ tepkisi


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE, Sağlık Bakanlığı´nın güncel koronavirüs haritasında nüfusa oranla vaka artışının en fazla olduğu 3´üncü il oldu. İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Vedat Soner Başer, "Pandemi bitmedi ama maalesef halkımız rehavete kapıldı. Gümüşhane'de sanki pandemi bitmiş ve bizler de normal hayatlarımıza dönmüşüz gibi bir sosyal hayat var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım tarihleri arasını kapsayan illere göre haftalık vaka haritasını Twitter hesabından paylaşarak, "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin oldu" ifadelerini kullandı. Nüfusa oranla vaka sayısı en fazla artan 3´üncü il olan Gümüşhane´de, geçen hafta 174,31 olan vaka sayısı 213,12´ye yükseldi.
`MASKE ÇENEYE DÜŞER, VAKA SAYILARI ARTAR´
Gümüşhane İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Vedat Soner Başer, "Bakanlığımızın son açıklamasına göre ilimizde bir artış var. Aslında bu durumu sosyal hayatta da görüyoruz. Pandemi bitmedi ama maalesef halkımız rehavete kapıldı. Gümüşhane'de sanki pandemi bitmiş ve bizler de normal hayatlarımıza dönmüşüz gibi bir sosyal hayat var. Özellikle havaların soğumasıyla beraber kapalı alanların kullanımı arttı. Bu kapalı alanlarda mutlaka maske takmamız lazım, pandemi bitmiş değil, devam ediyor. Aşılama oranlarında da eskiye göre bir artış hızı yok, aşı olma hızımız da azaldı. Bununla beraber pandemi devam ettiği için vaka sayıları da artıyor. Halkımız gerekli önlemleri almıyor, bunların etkisini de şu anda görüyoruz. Maalesef maske çeneye düşer, vaka sayıları artar" diye konuştu.
`DUYARLI OLMALIYIZ´
Kentte esnaflık yapan Ersin Gür (41), "Gümüşhane'de vakalar arttı. Öncelikle birbirimize karşı duyarlı olmamız ve birbirimizin hakkına girmememiz lazım. Valiliğimizin de önerdiği gibi sosyal mesafeyi iyi korumamız gerekiyor. Bu konuda duyarlı olursak vaka sayısının da azalacağını düşünüyorum. Sosyal mesafe mutlaka önemli. Komşulara gidiş gelişi azaltmamız, kalabalık ortamlara mecbur kalmadıkça girmememiz gerekiyor. Birbirimizi uyarmalıyız ki vakalar azalsın. Ben aşımı oldum, koruyucu özelliği olduğunu düşünüyorum. İnsanlarımızı da aşı olmaya davet ediyorum. Allah´a şükür bugüne kadar koronavirüs geçirmedim. Kendimizi koruduk. Allah'a sığınıp, kurallara ve tedbirlere uyacağız" dedi.
`HERKES AŞISINI OLMALI´
İnsanların dikkatsiz davrandığını ifade eden Alkan Durakoğlu (40), "Artık etkisi kadar sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilmiyor. Bu yüzden vakalar da artıyor. Kapalı ortamlarda sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Aşıyı herkesin vurulmasını tavsiye ediyorum, çünkü benim eşim, koronavirüse yakalandı, çok zor atlattı, neredeyse entübe ediliyordu ve o dönem aşısı yoktu. Daha sonra aşılarını tamamladı, bir süre sonra yeniden koronavirüse yakalandı ama hiçbir belirti göstermeden koronavirüsü atlattı. Bu yüzden aşının çok büyük bir faydası var ve herkesin de olmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.
`SOSYAL MESAFEYE ÖNEM VERMİYORLAR´
Emre Er (24) de, "Gümüşhane'de aşı oranı diğer illere göre düşük. Vaka sayısı da diğer illere göre bayağı artmış durumda. Halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Çünkü aşının gerçekten çok faydası var. En azından koronavirüse yakalansanız bile hafif atlatma durumunuz oluyor. Koronavirüsün artmasının sebebi ise insanlar sosyal mesafeye, maskeye önem vermiyor. Herkesin kurallara uyması lazım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2021-11-30 12:29:26

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