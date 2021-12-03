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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de Engelliler Günü kutlandı

İHA

Gümüşhane’de Engelliler Günü kutlandı

Gümüşhane’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen renkli etkinlikle kutlandı.
Gümüşhane Valiliği Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan program Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Program salonun girişinde bulunan fuaye alanında özel bireyler tarafından yapılan el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı serginin gezilmesiyle başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan gerçekleştirdi.
Türkiye'nin ve dünyanın son 20 yıldır değişim ve toplumsal yapısında da dönüşümler yaşandığını belirten İnan, "Sosyal devletin uzanan eli olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bireyden aileye ve topluma erişen eksende her bir ferdimizin bu değişim ve dönüşümde müreffeh bir yaşam kalitesine ulaşması için hizmetler yürütüyoruz" dedi.
Daha sonra kurum tarafından hazırlanan programa geçildi. Kur'anı Kerim tilaveti, “Pandemi” konulu skeç, “Pandemi sürecinde kurumumuz” videosu, işaret dili ve ışık gösterisi, canlı resim defilesi, gelin kaynana konulu skeç, mehteran gösterisi ve koro eşliğinde müzik dinletisinin yer aldığı program davetlilerin büyük beğenisini kazandı.
Etkinlikte görev yapan özel öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ettikten sonra yaptığı konuşmada özel gereksinimli öğrencilerin sahnedeki performanslarının çok etkileyici olduğunu belirterek hepsini tebrik eden Vali Kamuran Taşbilek, “Bizi adeta mest ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum, hepsinin emeğine yüreğine sağlık. Asıl engel kalplerde olmasın. Onun haricindeki herşey düzeliyor. Bu çocuklarımız, bu kardeşlerimizin hepsi pırlanta gibi. Emek verilince neler yapılabileceğini hepimize gösterdiler. Devletimizin bütün kurumlarının sunduğu imkanlarla bugün özel gereksinime ihtiyaç duyan engelli kardeşlerimizin birçok ihtiyacı, onların toplumla entegre olma noktasında, onların sosyal hayata adapte olma noktasında, onların ekonomik sorunlarının giderilmesi, eğitimlerinin tamamlanması noktasında devletimiz çok büyük çaba sarf ediyor. Bu manada Türkiye Cumhuriyeti devleti dünyanın en büyük sosyal devletidir” dedi.
Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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