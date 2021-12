TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 4 - Kardemir Karabükspor: 0

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

TFF 3. Lig 3. Grup'un 15. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor’u 40 mağlup etti.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Gökhan Alkayalar xx, Göker Erel xx, Tahir Yalçın xx

Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Burak Karabacak xx, Burak Koyuncu xx, Nasrullah Dedeman xx, Tekin Adar xx (Osman Can Kömürcü dk. 71. xx), Rıdvan Okuş xx (Can Sıkılmaz dk. 90 ?), Murat Torun xx, Abdurrahman İlkyaz xx (Batuhan İhsan Uçan dk. 82 ?), Özgür Ortaç xx, Sancar Yıldırım xx, Raif Gündoğdu xx (Mustafa Aydoğan Aydoğdu dk. 90 ?), Halil İbrahim Boşnak xx (Emre Kömürcü dk. 71 xx)

Kardemir Karabükspor: Olcay Toplu xx, Doğukan Sabih Toksöz xx (Uğurcan Yasin Tabak dk. 46 x), Melih Berat Arslan xx, Serkan Sıkılmaz xx, Ahmet Enes Karataş xx, Furkan Övün xx (Davut Çetinkaya dk. 46 xx), Furkan Erdağı xx (Yasin Pınarbaşı dk. 82 ?), Ömer Faruk Yaylacı xx, Mustafa Akca xx (Hasan Fehmi Tuna dk. 75 xx) Seyithan Kaba xx (Furkan Can dk. 68 xx), Ahmet Yusuf Erakçaoğlu xx

Goller: Nasrullah Dedeman (dk. 11), Murat Torun (dk. 31 ve 41) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)

Sarı Kartlar: Doğukan Sahip Toksöz, Serkan Sıkılmaz, Ahmet Enes Karataş, Ömer Faruk Yaylacı (Kardemir Karabükspor), Burak Koyuncu, Özgür Ortaç (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)

