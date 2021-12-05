Ayıdan kaçarken yaralandı

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Nazlıçayır köyünde bir anda karşısına çıkan ayıdan kaçmaya çalışırken dengesini kaybeden ve kayalık alana yuvarlanan 16 yaşındaki genç yaralandı.

Olay öğle saatlerinde kent merkezine bağlı Nazlıçayır köyü Harmanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafta sonu tatilini geçirmek için köyüne giden lise öğrencisi A.A. (16), gezmek için evin üst tarafında bulunan yamaca gitti. Akgül burada gezinti yaptığı esnada karşısına yanında yavrusu olan bir ayı çıktı. Ayının kendisine saldırmak için iki ayağı üzerine kalktığını gören Akgül, kaçmak için koştuğu sırada dengesini kaybederek kayalık alana yuvarlandı.

Sesler üzerine olay yerine giden vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Lise öğrencisi Akgül, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Vücudunda kırıklar ve iç organlarında hasar meydana geldiği tespit edilen A.A, daha sonra Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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