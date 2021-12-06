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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Taşbilek’ten İl Genel Meclisi'ne bütçe teşekkürü

İHA

Vali Taşbilek’ten İl Genel Meclisi'ne bütçe teşekkürü

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İl Genel Meclisi’ne geçtiğimiz günlerde onaylanan 2022 yılı İl Özel İdaresi bütçesi için teşekkür ziyaretinde bulundu.
Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Kemalettin Demirkıran ve Meclis üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette Vali Taşbilek, bütçenin Gümüşhane’de yaşayan her bir bireye, hizmet gören her bir vatandaşa hayırlı olmasını diledi.
İl Genel Meclisi başkanı ve bütün üyelerine Kasım ayı boyunca yoğun bir mesai sarf ederek karara bağladıkları 2022 yılı İl Özel İdaresi bütçesi için teşekkür eden Vali Taşbilek, “İl Özel İdaremizin 2022 yılı bütçesi vesilesiyle sizlere teşekkür etmek, hasbihal etmek için buradayız. 2019 seçimlerinden itibaren beraber, sevgisaygı temelli güzel bir çalışmayla Özel İdaremizin yetki alanındaki her yere yönelik yapılacak bütün çalışmalarda sizlerin çok büyük desteği ve gayretini gördük. Her birinize çabalarının ve emeklerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin 2022 yılı bütçesi görüşerek bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artarak 106 milyon 166 bin 502 TL olarak İl Genel Meclisi üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmişti.

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