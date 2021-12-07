Gümüşhane’de kaza yapan otomobil cayır cayır yandı

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Gümüşhane’de virajı alamayıp orta refüje çarpan LPG’li otomobil cayır cayır yandı. Olayda araç içindeki 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre Ağrı’dan Samsun’a giden Hüseyin Top yönetimindeki 06 AN 6347 plakalı otomobil Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke köyü Tuzlusu mevkiindeki virajı alamayınca orta refüje çarptı.

Darbe nedeniyle alev alan otomobildeki yangın kısa sürede büyüdü. Araç içindeki 3 kişinin kendisini dışarı atarak alevlerde yanmaktan kurtulduğu yangın Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Olayda araç tamamen yanarak hurdaya dönerken LPG’li olduğu öğrenilen aracın erken müdahale ile patlamaması olası facianın önüne geçti.

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