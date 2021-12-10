Drift yapmak için kendi araçlarını tasarladılar

Gümüşhane’de 21 yaşında iki genç drift yapmak için kendilerine 3 tekerlekli araç yaptı. Yalnızca trafiğe kapalı alanlarda aracını kullanan gençler tekerleklerin üzerine pvc boru kaplaması geçirerek aracın dönüşlerini kolaylaştırdı.

Gümüşhane merkezde yaşayan 21 yaşındaki Adem Balaban ve Faik Enes Yücel isimli iki arkadaş geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde cep telefonlarını satarak aldıkları malzemelerle kendilerine yaptıkları tek kişilik arabanın eksikliklerini fark edince yeni bir araç yapmak için kolları sıvadı.

Normal araçlarla drift yapmanın hem vatandaşları hem de trafiği tehlikeye attığını belirten Adem Balaban, bu nedenle bu aracı ürettiklerini ve trafiğe kapalı alanlarda eğlendiklerini söyledi.

Daha önceki araçlarını hiçbir destek almadan yaptıklarını fakat bu süreçten sonra özellikle ArzularKabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından kendilerine destek sağlandığını ifade eden Balaban, kendilerine imkan sunulursa araçlarını daha da geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Önce yaptıkları araçta el arabası tekerleği kullandığını fakat sorunlarla karşılaştıklarını bu nedenle de yeni araçta farklı tekerlek kullandıklarını kaydeden Balaban, “Yeni aracımızda biz gençler olarak drift yapmayı sevdiğimiz için, normal yollarda vatandaşları ve trafiği tehlikeye attığımız için böyle bir araç yaptık ve trafiğe kapalı alanlarda drift yaparak kendimize eğlence sağlıyoruz. Pandemi sürecinde biz sürekli evde durduğumuzdan Gönül Dağı isimli bir diziyi izledik e oradan esinlendik. Biz de yapabiliriz diye düşündük ve çalışmalara başladık. Ben önceki arabamı telefonumu ve bilgisayarımı satarak yapmıştım yaklaşık 5 bin liraya mal olmuştu. Şu anda yaptığımız araçta, Arzular Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış ve Ülkü Ocakları Başkanı Serkan Alp’in bize sunduğu desteklerle telefonlarımızı satmadan rahatlıkla yapabildik bu aracı” diye konuştu.



“Biz imkan sağlanırsa bu aracımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz”

Kendilerine destek sağlanması halinde araçlarını daha da geliştirmek istediklerini dile getiren Faik Enes Yücel (21) ise “Aracımızın arkasında Gokart lastiklerimiz bulunuyor. Bu lastiklerin üzerine pvc boru geçirdik. Normalde bu lastikler pistlere yönelik üretildiğinden, erkenden aşınmasının önüne geçmek istedik. Hem dönmesi daha kolay oluyor hem de lastikleri erkenden bitmiyor. Aracımızın önünde mobilet düzeneği bulunuyor. Arkasında su motoru yer alıyor, su motoruna şanzıman ekleyip akstan dönme sağlıyoruz bu sayede aracımızı yürür hale getirdik. Biz bu aracı tamamen zevk ve trafiğe kapalı alanlarda gezmek için yaptık. Şu anda drift yasak olduğu için bu aracı biz uygun alanlara götürüp orada drift yapmak amaçlı kullanıyoruz. Gören vatandaşların tepkisi de gayet olumlu yönde. Biz imkan sağlanırsa bu aracımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

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