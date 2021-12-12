Titus ile Pamuk’un dostluğu ilgi çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Titus ile Pamuk’un dostluğu ilgi çekiyor

İHA

Titus ile Pamuk’un dostluğu ilgi çekiyor

Gümüşhane’de spor tesisi işletmeciliği yapan Turgut Şekerli’nin köpeği Titus ve kedisi Pamuk’un dostluğu ilgi çekiyor. Bu dostluğunun insanlara ibret olması gerektiğini belirten Şekerli, artık insanlık olarak hayvanlara imrenir hale gelindiğini söyledi.
Turgut Şekerli’nin merkeze bağlı Çamlıköy köyünde bulunan spor tesislerinde beslediği 2 yaşındaki kedisi Pamuk ve 7 yaşındaki Titus isimli köpeğinin birbirleriyle olan dostlukları görenleri şaşırtıyor.
Doğal yapıları gereği birbirleriyle anlaşamayan kedi ve köpeklerin bu dostluğunu görmek için tesislere gelen aileler çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçiriyor.
Çoğu zaman köpeğin üzerinde yatıp uyuyan ve yanından bir an olsun ayrılmayan kedinin bu hareketi görenlerin yüzünde tebessüme neden olurken, özellikle güneşli havalarda sırt sırta uyuyan Pamuk ve Titus’un bu arkadaşlıkları ise insanlığa örnek oluyor.

“Dostluğu artık hayvanlarda görüp imreniyoruz”
İnsanların birbirine karşı acımasızca tavırlar sergilediği dünyamızda hayvanların bu dostluklarının insanlığa örnek olması gerektiğinin altını çizen Turgut Şekerli (41), “Benim köpeğimin adı Titus. 3 aylıkken buraya gelmişti, şu an 7 yaşında. Kedim Pamuk ise 2 yaşına girmek üzere burada elimize doğdu. Burada beraber oldukları için köpeğimizle birlikte yakın bir temas kurdu. Köpeğimiz de burada diğer hayvanları korurken içgüdüsel olarak kedimizi de korumaya başladı. Dışardan herhangi biri kediye zarar vermeye çalışsa onu koruyacaktır. Dışarıdan gelen bir hayvan olursa tabi ki onlara aynı davranışı göstermezler. Kedimin sıcak kanlı oluşu buraya gelen müşterilerimizle de alakalı. Müşteriler geliyor, seviyor, kucağına alıyor, besliyorlar. Bu nedenle kedimiz de sakin oldu. Vatandaşların tepkisi bu manada olumlu fakat bazen korkanlar oluyor onlara karşı bile kedimizle birlikte ön yargıları yıktığımızı düşünüyoruz. Haftasonu bazı aileler geliyor çocuklarıyla birlikte kedimizi seviyorlar. İnsanların birbirini öldürdüğü günümüz dünyasında, birbirinin aleyhine konuştuğu, birbirinin kuyusunu kazdığı bir ortamda bu hayvanların birbirlerine bu kadar yakın olması çok büyük bir şey. İnsanların bunu görüp ibret alması gerekiyor. İyilik, güzellik, hoşgörü bunlar insanda olması gereken şeylerken bunları artık hayvanlarda görüyoruz ve imreniyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane'nin Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi 45 metre çekildi
YEREL HABERLER Gümüşhane'nin Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi 45 ...
Drift yapmak için kendi araçlarını tasarladılar
YEREL HABERLER Drift yapmak için kendi araçlarını tasarladılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.