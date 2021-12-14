Yarım asırdır terzilik yapıyor Gümüşhane'de 72 yaşındaki Ali Şahin terziliğe başladığı ilk günden bu yana her gün takım elbisesini giyip sakal traşını olup iş yerine geliyor

Gümüşhane’de yarım asırdır terzilik yapan Ali Şahin mesleğini, dükkanını ilk açtığında kullandığı malzemelerle sürdürüyor. Terziliğe başladığı ilk günden bu yana her gün takım elbise giyen ve sakal tıraşı olmayı ihmal etmeyen Şahin, yıllara meydan okuyor.

Gümüşhane kent merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki terzi dükkanında yarım asırdan fazladır mesleğini icra eden 72 yaşındaki Ali Şahin dükkanını açtığı 1970’li yıllardan bugüne kadar ilk günkü malzemelerini kullanıyor. Şahin, yarım asırdır dükkanını takım elbisesini giyerek ve traş olarak açıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a da smokin diktiğini dile getiren Şahin, çocukluğundan bu yana terziliğe hevesi olduğunu söyledi.



“Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a smokin diktim”

Terzi olmaya hevesinin çocukluk yıllarında başladığını söyleyen Ali Şahin, “Ben 12 yaşımda babamla birlikte Mersin’e gittim. Orada duvar ustalığı yapmamı istedi. 1 ay sonra ben yapamıyorum diyerek bıraktım. Benim terzi dükkanı hevesim vardı, terziliğe başladım. Terziliği biraz ilerlettikten sonra Ankara’ya kalfa olarak gittim. Ankara’da Mahir Öztürk diye birinin yanında kalfalık yapıyordum. O zaman Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay idi. Bize hazır kumaş getiriyorlardı ceketleri siz dikersiniz diye kendi elimle ben Cevdet Sunay’a smokin diktim. Ondan sonra askerlik yaşım geldi, askere gittim. Askerden geldikten sonra 1970’li yıllarda burada dükkan açtım. 74 yılına kadar burada durdum sonra Almanya’ya gittim ve 1 sene sonra tekrar döndüm. Ben 1970 yılında aldığım ütü ile işlerimi hallediyorum neredeyse bütün malzemelerim o zamandan kalma” dedi.



“12 yaşımdan itibaren kimse bana diyemez ki ben onu takım elbisesiz gördüm”

İşyerindeki bir gününü anlatan Şahin, “Ben her sabah kalkarım kahvaltımı evde yaptıktan sonra dükkanımı besmele ile açar ilk önce temizliğime bakarım. Traşımı özel makinem ile olurum ve ne işim varsa onu yaparım. Beni takım elbisesiz kravatsız kimse görmemiştir bu zamana kadar. 12 yaşımdan itibaren kimse bana diyemez ki ben onu takım elbisesiz gördüm. Benim yanımda yetiştirdiğim kalfa bile böyleydi” diye konuştu.



“Terziler artık tamirattan başka bir şey yapmıyor”

Terzilik mesleğinin son yıllarda özelliğini kaybettiğini, tamirattan başka bir şey yapamaz hale geldiklerini ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Konfeksiyon eskiden yoktu. Şimdi çok güzel konfeksiyonlar var. İnsanlar terzileri tercih etmiyor. 34 kere provaya gelecek, elbise çok pahalıya mal oluyor, kimse yaptırmak istemiyor. Makaslarımın ikisi de Almanya’dan geliyor. Ben burada binlerce elbise diktim. Burada 160 tane polis olduğu zamanlarda başlarında Emniyet Müdürü olmak üzere resmi elbiseleri hep ben diktim. Keşan’da askerlik yaptım. Orada benden başka elbise diken kimse yoktu. Ben yaptığım bütün işleri bu makaslarla yaptım ve memnunum. Ben yaptığım işlerle tarihe meydan okuyorum. Terzi Ali dediğiniz zaman beni herkes tanır.”

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