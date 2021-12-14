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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 bin metreden denizi gördüler

İHA

2 bin metreden denizi gördüler

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular yaz aylarında eşsiz manzaralar sunan, sisi, bulutları ve günbatımı ile ünlü Kızılali yaylasına ilk kez kış yürüyüşü düzenledi. Güzel havanın da etkisiyle sporcular 2 bin 25 metre rakımlı tepeden Karadeniz’i görme fırsatı buldu.
Kürtün ilçesine bağlı Taşlıca köyü sınırlarında bulunan yaylaya gitmek için araçla Çetlice yaylasına kadar ulaşan sporcular yol kenarındaki kar kütleleri nedeniyle daha fazla ilerleyemeyince yürüyüşe bu noktadan başladı.
Toplam 23 sporcunun katıldığı etkinliğin rehberliğini köyün eski muhtarlarından Salim Koca yaparken Körobası yaylasında bulunan Avni Güldalı’ya ait otantik kahvede çay içerek bir süre dinlenen sporcular daha sonra Kızılali yaylasından denizin görüldüğü Çiçeklidüz mevkiine ulaşarak buradan başladığı noktaya geri döndü.
Yürüyüş sırasında yaylaya adını veren Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin müritlerinden ve 16. yüzyıl erenlerinden Kızıl Ali’nin kabrini de ziyaret ederek dua eden sporcular 22 kilometrelik parkuru yaklaşık 7 saatte tamamladı.
Yürüyüş boyunca kendilerine Sis Dağı ve birçok dağ manzarasının eşlik ettiğini kaydeden sporculardan Samet Çelik, havanın güzel olmasından istifade ederek Çiçeklidüz mevkiinden açık bir şekilde Karadeniz’i görme fırsatı bulduklarını söyledi.
Bir diğer sporcu ve fotoğrafçı Metin Aydın ise uzun zamandır gitmek istediği Kızılali yaylasının bahar manzarasını daha önce gördüğünü fakat kış manzarasını ilk kez yakaladığını belirterek eşsiz manzaranın tadını çıkardıklarını ve fotoğraf makinelerinin deklanşörüne defalarca bastıklarını belirtti.
GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut da hem kendilerine rehberlik eden Salim Koca’ya hem bir ay önce kapatmış olmasına rağmen sporcular için kahvesini açan Avni Güldalı’ya teşekkür ederek, “Giresun'a sınır olan yaylamızdan açık havada Karadeniz çok rahatlıkla görünüyor. Yazları gittiğimizde karadeniz iklimine tabi olan bölgede sürekli yağmur ve sisle karşılaşıyorduk. Gümüşhane’nin dağlarını karış karış gezerken bir defasında Yağmurdere vadisindeki Ziyarettepe’den denizi görmüştük burası da ikinci kez denizi gördüğümüz nokta oldu. Bu mevsimde gerçekten görülmeye değer bir bölgemiz. 2000 rakımı üzerinde olan yaylamızda yer yer kar kütlelerinin olması yürüyüşe katılan arkadaşları çok memnun etti” diye konuştu.

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