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Gümüşhane’de yüzlerce basamaklık merdivenler şaşırtıyor Derin bir vadideki kent merkezine gelen öğrenciler merdivenleri görünce şaşırıyor

İHA

Gümüşhane’de yüzlerce basamaklık merdivenler şaşırtıyor Derin bir vadideki kent merkezine gelen öğrenciler merdivenleri görünce şaşırıyor

Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayı’nın oluşturduğu derin vadiye kurulan Gümüşhane kent merkezinde vatandaşlar mahalleler arasında yapılan yüzlerce basamak merdivenleri kullanarak ulaşımını kolaylaştırıyor.
Dik yamaçlar arasındaki mahalle ve caddelere vatandaşların daha kolay ve daha kısa sürede ulaşması için yapılan merdivenler vatandaşların işini kolaylaştırırken özellikle başka kentlerden Gümüşhane’ye gelen üniversite öğrencilerini şaşırtıyor.
Çok sayıda merdivenin yer aldığı ve en fazlası 400 basamağın üzerinde olan merdivenin bulunduğu kentte son yıllarda bu merdivenlerin üzerinin kapatılması kullanan vatandaşları yağmur suyu ve kardan korurken özellikle yaşlı ve rahatsızlığı olan vatandaşlar ise buraları kullanmak yerine araç yollarını kullanıyor.
Kente üniversite okumak için gelen ve bu kadar merdivenle ilk defa karşılaşan üniversite öğrencileri ise ilk başlarda merdivenleri çıkarken sürekli mola vermek zorunda kalıyor.

“Merdivenler insanı yoruyor ama spor yapmış oluyoruz”
Spor yapmak için merdivenleri kullandığını söyleyen üniversite öğrencisi Sefa Çelik, “Gümüşhane’de öğrenciyim. Benim yurdum biraz yukarıda kalıyor. Bu merdivenler için 550 basamak dediler ama ben bizzat 423 basamak saydım. Gümüşhane dağlık bir bölge olduğu için alçak yerlerde yerleşim yeri bulunmuyor. Yüksek yerleri düzleştirerek oraya yerleşim yeri kuruyorlar, buna örnek olarak Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesini verebiliriz. Bunun için de merdivenler tabi ki önemli bir konuma geliyor. Merdivenler insanı çıkarken yoruyor ama spor yapmış oluyoruz. Benim kaldığım yurda otobüs çıkıyor fakat ben spor olsun diye merdivenlerden çıkmayı tercih ediyorum” dedi.

“İlk çıktığımda nefes nefese kaldım”
Adana’dan okumak için Gümüşhane’ye gelen ve merdivenlere ilk çıkışında nefes nefese kaldığını belirten Ayşe Zuhal Pelin, “Ben buraya ilk geldiğimde afalladım çünkü çok fazla yokuş çıkıyoruz. İlk çıktığımda da abartılacak bir durum olmadığını düşünüyordum ama nefes nefese kaldım. Her gün öğrenciler bu şekilde merdivenleri çıkıyor öğrencilerin okuma hevesi kalmıyor. Ben çok bunaldım. Burada bazı fakülteler var merdivenle ulaşım sağlanıyor, orada okuyan öğrencilere üzülüyorum biraz yorucu. Bütün arkadaşlarım benim gibi şikayet ediyor bu konudan” şeklinde konuştu.
Erzurumlu üniversite öğrencisi Salim Polat da “Buranın coğrafi yapısından dolayı merdivenler olmak zorunda, başka bir ulaşım şansı yok. Otobüsler var ama her yere çıkamıyorlar bu nedenle merdivenler yardımcı oluyor. Bizim yurda çıkan bir merdiven var orayı çıkarken 3 mola veriyoruz, soğuklarda zorlanıyoruz. Üstü kapalı olması iyi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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