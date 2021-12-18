Gümüşhane’nin 81 yıllık polis karakolu yeni binasına taşındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’nin 81 yıllık polis karakolu yeni binasına taşındı

İHA

Gümüşhane’nin 81 yıllık polis karakolu yeni binasına taşındı

Gümüşhane kent merkezinde 81 yıldır aynı binada hizmet veren Köprübaşı Polis Merkezi, Bağlarbaşı Mahallesinde yapılan ek binaya taşındı.
Kent merkezinin simge eserlerinden, Cumhuriyet Caddesinde tarihi Karakol köprüsünün hemen bitişiğinde adını da bu köprüden alan tarihi binada 1940 yılından beri karakol olarak hizmet veren Köprübaşı Polis Merkezi hem yetersiz olması hem de gereksinimleri karşılamaması nedeniyle Bağlarbaşı Mahallesindeki yeni yapılan ek binaya taşındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Bağlarbaşı Mahallesinde yaptırılan İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Olgun Gülay Ek Hizmet Binasını ve taşınan polis merkezinde incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci’den bilgi aldı.
Binaya taşınan Emniyet birimlerini de ziyaret eden Vali Taşbilek, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada 81 yıllık Köprübaşı Karakolunun hizmete alınan yeni ek binada hizmete devam edeceğini belirterek, “Kazasız, belasız uzun yıllar hizmet vermesini temenni ediyorum. Yeni ek hizmet binamız çok güzel. Gümüşhane'nin eksik kalan yönlerini tamamlayıcı, emniyet hizmetlerinin çok daha sağlıklı şartlarda, daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun direktifleriyle en güzel hale getirilerek bir kısım bürolarımız taşındı. Şehir merkezindeki yerimiz çok dardı, burada güzel bir binamız oldu. Taşınma süreci hala devam ediyor. Eksikler de tamamlanarak Gümüşhane'de yaşayan vatandaşlarımıza daha sağlıklı şartlarda daha kıymetli daha güzel hizmetlere vesile olacaktır” dedi.
İçişleri Bakanlığı’nın Gümüşhane’ye çok önemli yatırımları olduğunu, ek hizmet binası, 112 Hizmet Binası, AFAD yerleşkesinin tamamlandığını hatırlatan Vali Taşbilek, “Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü binamız, Şiran Emniyet Müdürlüğü binamız ile Köse ilçemizde Hükümet konağının hazırlıkları İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla yürütülüyor. Bütün bu yatırımların ilimize kazandırılmasında İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya Gümüşhane’de yaşayan her bir vatandaşımız adına teşekkür ediyorum. Gerek bu yatırımların ilimize kazandırılmasında gerekse ilimize dair yürütülen her türlü yatırımın her türlü işin takibinde bize her daim yardımcı olmaktadırlar. İnşallah bu binalarımız memleketimize, milletimize, güzel hizmetlere vesile olur. Hizmet standartlarının artışı noktasında fiziki mekanların önemi çok büyük. Ne kadar iyi şartlarda konumlandırılmış binalar olursa hem hizmet verenler olarak biz kamu görevlileri hem de hizmet alanlar olarak vatandaşlarımız çok güzel şartlarda güzel hizmetlere kavuşacaklardır. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Üst katları Polisevi olarak kullanılan tarihi binanın yine aynı şekilde Polisevi olarak hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çay içmeye doymuyor Gümüşhaneli 57 yaşındaki Ömer Faruk Soydaş bir oturuşta 100 bardak çay içiyor
YEREL HABERLER Çay içmeye doymuyor Gümüşhaneli 57 yaşındaki Ömer ...
Gümüşhane’de yüzlerce basamaklık merdivenler şaşırtıyor Derin bir vadideki kent merkezine gelen öğrenciler merdivenleri görünce şaşırıyor
YEREL HABERLER Gümüşhane’de yüzlerce basamaklık merdivenler ...
Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla mücadelesi Karlı dağlarda arazi araçlarıyla sürüş yaparak yarışlara hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Gümüşhane'de off-road tutkunlarının karla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.