Gümüşhane’nin 81 yıllık polis karakolu yeni binasına taşındı

Gümüşhane kent merkezinde 81 yıldır aynı binada hizmet veren Köprübaşı Polis Merkezi, Bağlarbaşı Mahallesinde yapılan ek binaya taşındı.

Kent merkezinin simge eserlerinden, Cumhuriyet Caddesinde tarihi Karakol köprüsünün hemen bitişiğinde adını da bu köprüden alan tarihi binada 1940 yılından beri karakol olarak hizmet veren Köprübaşı Polis Merkezi hem yetersiz olması hem de gereksinimleri karşılamaması nedeniyle Bağlarbaşı Mahallesindeki yeni yapılan ek binaya taşındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Bağlarbaşı Mahallesinde yaptırılan İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Olgun Gülay Ek Hizmet Binasını ve taşınan polis merkezinde incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci’den bilgi aldı.

Binaya taşınan Emniyet birimlerini de ziyaret eden Vali Taşbilek, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada 81 yıllık Köprübaşı Karakolunun hizmete alınan yeni ek binada hizmete devam edeceğini belirterek, “Kazasız, belasız uzun yıllar hizmet vermesini temenni ediyorum. Yeni ek hizmet binamız çok güzel. Gümüşhane'nin eksik kalan yönlerini tamamlayıcı, emniyet hizmetlerinin çok daha sağlıklı şartlarda, daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun direktifleriyle en güzel hale getirilerek bir kısım bürolarımız taşındı. Şehir merkezindeki yerimiz çok dardı, burada güzel bir binamız oldu. Taşınma süreci hala devam ediyor. Eksikler de tamamlanarak Gümüşhane'de yaşayan vatandaşlarımıza daha sağlıklı şartlarda daha kıymetli daha güzel hizmetlere vesile olacaktır” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın Gümüşhane’ye çok önemli yatırımları olduğunu, ek hizmet binası, 112 Hizmet Binası, AFAD yerleşkesinin tamamlandığını hatırlatan Vali Taşbilek, “Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü binamız, Şiran Emniyet Müdürlüğü binamız ile Köse ilçemizde Hükümet konağının hazırlıkları İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla yürütülüyor. Bütün bu yatırımların ilimize kazandırılmasında İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya Gümüşhane’de yaşayan her bir vatandaşımız adına teşekkür ediyorum. Gerek bu yatırımların ilimize kazandırılmasında gerekse ilimize dair yürütülen her türlü yatırımın her türlü işin takibinde bize her daim yardımcı olmaktadırlar. İnşallah bu binalarımız memleketimize, milletimize, güzel hizmetlere vesile olur. Hizmet standartlarının artışı noktasında fiziki mekanların önemi çok büyük. Ne kadar iyi şartlarda konumlandırılmış binalar olursa hem hizmet verenler olarak biz kamu görevlileri hem de hizmet alanlar olarak vatandaşlarımız çok güzel şartlarda güzel hizmetlere kavuşacaklardır. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Üst katları Polisevi olarak kullanılan tarihi binanın yine aynı şekilde Polisevi olarak hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.

