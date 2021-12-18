Zigana dağında kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor Yağış nedeniyle çok sayıda tır yolda kaldı

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli karayolu geçitlerinden Zigana dağı geçidinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır yolda kaldı.

Öğlen saatlerinde başlayan ve kısa sürede 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağında ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Özellikle tırların hazırlıksız yakalandığı kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda tır kalırken, bazı araçlar zincirle bazı araçlar da yolun açılmasının ardından kurtarıldı.

Karayolları ekiplerinin temizlik ve tuzlama yaptığı yolda Köstere mevkiinde 2 ayrı noktada tırlar yolda kaldı. Trafiğin tamamen kapanması nedeniyle bazı araçlar tali yolları kullandı.

Yolda mahsur kalan tır şoförlerinden Muhlis Deniz, “Kaldık yollarda. Bu bizim çilemiz. Devlet görsün bizi. Gümüşhane’den Sürmene’ye kum çekiyorum. Durumumuz perişan. İnşallah akşama eve gidebiliriz. Trabzonspor’un da maçı vardı onu da kaçırdık” dedi.

Bir başka sürücü Ali Kemal Deniz de “Zigana dağında durum belli. Küreği elimize aldık çalışıyoruz. Ne yaparsak fayda etmiyor. Bu yıl ilk kez bu kadar kar oldu burada. 2 saat içinde kapattı her yeri. Zigana’nın güzellikleri süper ama kış mevsiminde tırla çalışmak sıkıntılı. Yeni tünel hem bu rampayı kısaltacak hem yolu kısaltacak. Biran önce açılmasını istiyoruz” diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma trafik ekiplerinin de eşlik ettiği çalışmaların ardından yolda herhangi bir sorun kalmazken Karayolları ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yağış nedeniyle büyük araçların sorun yaşadığı yolda manzaranın keyfini ise özel araçlarla Zigana tüneli çıkışına gelen vatandaşlar çıkardı. Vatandaşlar aileleriyle geldikleri bölgede çam ağaçları üzerinde topak topak görünen ve beyaz örtüyle kaplanan alanda çok sayıda fotoğraf çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.