TFF 3. Lig: Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0 - Edirnespor: 1

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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TFF 3. Lig 3. Grup'un 17. haftasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler sahasında Edirnespor'a 10 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Metin Ateş xx, Furkan Kocayıldız xx, Melih Tan xx,

Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Cengiz Biçer xx, Rıdvan Okuş xx, Burak Koyuncu xx, Özgür Ortaç xx (Mehmet Ali Can dk. 44 xx), Sancar Yıldırım xx, Raif Gündoğdu xx (Mustafa Aydoğan Aydoğdu dk. 87 ?), Nasrullah Dedemen xx, Tekin Adar xx, Sertan İrkilmez x (Yusuf Yağmur dk. 69 x), Halil İbrahim Boşnak x (Batuhan İhsan Uçan dk. 69 x), Murat Torun x

Edirnespor: Ramazan Evren Üstündağ xxx, Güney Gençel xx, İsmail Karakaş xx, Engin Berk Nebioğlu xx, Fırat Sezer xx, Gencay Erten xx (Emirhan Subaşı dk. 90 ?), Barış Dillioğlu xx, Cihad Ateş xx, Önder Akdağ xx (Efe Yüceer dk. 84 ?), Gökay Eser xx, Atakan Serin xxx (Alim Can Menteşe dk. 75 x)

Goller: Atakan Serin (dk. 23) (Edirnespor)

Kırmızı kart: Tekin Adar (dk. 79) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)

Sarı kart: Ramazan Evren Üstündağ (Edirnespor)

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