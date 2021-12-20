Otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

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Gümüşhane’de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil virajı alamayınca duvara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Rize’den Sivas’a gitmek için İkisuŞiran karayolunu kullanan Fatih Ekşi (21) yönetimindeki 34 SK 9492 plakalı otomobil Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Gülaçar köyü yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü Ekşi ile aynı otomobildeki Osman Çorbacı (21) hafif şekilde yaralandı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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