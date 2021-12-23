Gümüşhane’de havaların soğumasıyla vatandaşlar aktarlara akın ediyor Geçtiğimiz yıl maske kullanımının yaygın olması nedeniyle yaşanmayan gribal vakalar bu yıl maskeler az kullanılınca arttı En fazla kekik, kuşburnu, ıhlamur, zencefil, çam kozalağı şurubu satılıyor

Gümüşhane’de geçtiğimiz kış mevsimine göre maske kullanımının azalmasına bağlı olarak gribal vakalar artınca aktarlara olan ilgi de arttı.

Geçtiğimiz kış mevsiminde soğuk algınlığına bağlı olarak bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına karşın kullanılan bitkisel karışımlarda dibe vuran satışlar bu yıl rekor seviyede yükseldi.

Maske kullanımının azalmasına bağlı olduğu değerlendirilen artışla birlikte vatandaşlar aktarların yolunu tutarak daha çok dağ kekiği, kuşburnu, ıhlamur, zencefil gibi ürünlerden alıyor.

Kent merkezinde babalarından kalma 40 yıllık aktar dükkanını işleten Ömer Faruk Örkmez, geçen yılla kıyaslandığında bu yıl işlerde kış mevsiminde çok ciddi artış olduğunu belirterek bu durumu Covid19 salgını nedeniyle kullanımı zorunlu olan maskenin bu kış daha az kullanılmasına bağladı.



“Geçen yıl durma noktasına gelen bağışıklığı destekleyici ürünlerin satışları bu yıl patladı”

Geçen yıl bağışıklığı destekleyici ürünlerin satışlarının aşırı düşmesine karşın bu yıl adeta patlama yaşandığını ifade eden Örkmez, “Herkeste bir maske takmama, kapalı alanlarda oturma ve dikkat etmeme gibi olaylar bu hastalığın artmasına neden oldu. Covid19 döneminde çam kozalağı pekmezi ve şurubu nefes açıcı, akciğer temizleyici özelliği olduğu için talep gördü. Keçi boynuzu pekmezi, C vitamini destekleyici olarak kuşburnumuz, tahin bağışıklık sistemini destekleyici olarak satışı artan ürünlerimiz arasında. Hazır kış çaylarımız da çok gitti” dedi.



“Kürtün ilçemizin yerli ıhlamurlarını tercih ediyoruz”

Kuraklık nedeniyle bu yıl Gümüşhane ve çevresinde C vitamini deposu kuşburnunun az yetişmesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Örkmez, “Geçen yıla kıyasla işlerimizde daha fazla açılma oldu. Ben biraz maskeye bağlıyorum. Çünkü aşıya rağmen, aşıya güvenerek maske olayı bırakıldı. O da ister istemez artmasına neden oldu. Bu yıl en çok giden ürünler arasında özellikle dağ kekiği en çok gitti. Pandemide boğaz ağrılarında, boğaz enfeksiyonunda, bağışıklığı desteklemede çok iyi. Ihlamur olarak da Kürtün ilçemizin yerli ıhlamurlarını tercih ediyoruz. Çünkü aroması güzel ve rengi kırmızı renkli olması dikkat çekiyor. Dışarıdan gelen ıhlamurlara göre daha çok talep görüyor ve damak tadına güzel geldiği için tercih ediliyor” diye konuştu.

Kış mevsiminde insanların bünyelerini güçlendirmesi ve gribal enfeksiyonlara karşı gelmek için baharatlarla çeşitli karışımlar yaptığını kaydeden Hakan Yüce ise kendisinin vazgeçilmez karışımının ballı zencefil olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinin rahatlamasıyla birlikte insanların maske kullanımını azalttığını, tokalaşmaya başladıklarını ifade eden Yüce, “Kendimize, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza herkese tavsiye ediyorum bitkisel karışımları. Buradaki arkadaşlarımız yılların tecrübesiyle bilgilerini vatandaşlar da paylaşıyor” şeklinde konuştu.

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