Gümüşhane’de havaların soğumasıyla vatandaşlar aktarlara akın ediyor Geçtiğimiz yıl maske kullanımının yaygın olması nedeniyle yaşanmayan gribal vakalar bu yıl maskeler az kullanılınca arttı En fazla kekik, kuşburnu, ıhlamur, zencefil, çam kozalağı şurubu satılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de havaların soğumasıyla vatandaşlar aktarlara akın ediyor Geçtiğimiz yıl maske kullanımının yaygın olması nedeniyle yaşanmayan gribal vakalar bu yıl maskeler az kullanılınca arttı En fazla kekik, kuşburnu, ıhlamur, zencefil, çam kozalağı şurubu satılıyor

İHA

Gümüşhane’de havaların soğumasıyla vatandaşlar aktarlara akın ediyor Geçtiğimiz yıl maske kullanımının yaygın olması nedeniyle yaşanmayan gribal vakalar bu yıl maskeler az kullanılınca arttı En fazla kekik, kuşburnu, ıhlamur, zencefil, çam kozalağı şurubu satılıyor

Gümüşhane’de geçtiğimiz kış mevsimine göre maske kullanımının azalmasına bağlı olarak gribal vakalar artınca aktarlara olan ilgi de arttı.
Geçtiğimiz kış mevsiminde soğuk algınlığına bağlı olarak bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına karşın kullanılan bitkisel karışımlarda dibe vuran satışlar bu yıl rekor seviyede yükseldi.
Maske kullanımının azalmasına bağlı olduğu değerlendirilen artışla birlikte vatandaşlar aktarların yolunu tutarak daha çok dağ kekiği, kuşburnu, ıhlamur, zencefil gibi ürünlerden alıyor.
Kent merkezinde babalarından kalma 40 yıllık aktar dükkanını işleten Ömer Faruk Örkmez, geçen yılla kıyaslandığında bu yıl işlerde kış mevsiminde çok ciddi artış olduğunu belirterek bu durumu Covid19 salgını nedeniyle kullanımı zorunlu olan maskenin bu kış daha az kullanılmasına bağladı.

“Geçen yıl durma noktasına gelen bağışıklığı destekleyici ürünlerin satışları bu yıl patladı”
Geçen yıl bağışıklığı destekleyici ürünlerin satışlarının aşırı düşmesine karşın bu yıl adeta patlama yaşandığını ifade eden Örkmez, “Herkeste bir maske takmama, kapalı alanlarda oturma ve dikkat etmeme gibi olaylar bu hastalığın artmasına neden oldu. Covid19 döneminde çam kozalağı pekmezi ve şurubu nefes açıcı, akciğer temizleyici özelliği olduğu için talep gördü. Keçi boynuzu pekmezi, C vitamini destekleyici olarak kuşburnumuz, tahin bağışıklık sistemini destekleyici olarak satışı artan ürünlerimiz arasında. Hazır kış çaylarımız da çok gitti” dedi.

“Kürtün ilçemizin yerli ıhlamurlarını tercih ediyoruz”
Kuraklık nedeniyle bu yıl Gümüşhane ve çevresinde C vitamini deposu kuşburnunun az yetişmesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Örkmez, “Geçen yıla kıyasla işlerimizde daha fazla açılma oldu. Ben biraz maskeye bağlıyorum. Çünkü aşıya rağmen, aşıya güvenerek maske olayı bırakıldı. O da ister istemez artmasına neden oldu. Bu yıl en çok giden ürünler arasında özellikle dağ kekiği en çok gitti. Pandemide boğaz ağrılarında, boğaz enfeksiyonunda, bağışıklığı desteklemede çok iyi. Ihlamur olarak da Kürtün ilçemizin yerli ıhlamurlarını tercih ediyoruz. Çünkü aroması güzel ve rengi kırmızı renkli olması dikkat çekiyor. Dışarıdan gelen ıhlamurlara göre daha çok talep görüyor ve damak tadına güzel geldiği için tercih ediliyor” diye konuştu.
Kış mevsiminde insanların bünyelerini güçlendirmesi ve gribal enfeksiyonlara karşı gelmek için baharatlarla çeşitli karışımlar yaptığını kaydeden Hakan Yüce ise kendisinin vazgeçilmez karışımının ballı zencefil olduğunu söyledi.
Pandemi sürecinin rahatlamasıyla birlikte insanların maske kullanımını azalttığını, tokalaşmaya başladıklarını ifade eden Yüce, “Kendimize, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza herkese tavsiye ediyorum bitkisel karışımları. Buradaki arkadaşlarımız yılların tecrübesiyle bilgilerini vatandaşlar da paylaşıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup katıldıkları kooperatifle köylerini kalkındırıyor
YEREL HABERLER Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.