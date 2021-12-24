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Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü

DHA

Hasta yakını, doktorun üzerine yürüdü


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de hastaneye getirdiği yakınıyla ilgilenilmediğini öne süren A.D. (36), acil servisi doktoru Ziya Anıl Eryılmaz'a (26) bağırıp, üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik, güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile son buldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Dr. Eryılmaz, "Her geçen gün hasta sayımız, giderek artıyor. Çok yoruluyoruz. Bu tür olaylar da bizim bütün çalışma isteğimizi, arzumu ne yazık ki törpülüyor" dedi.
Olay, önceki gece Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. A.D. rahatsızlanan yakınını acil servise getirip, koridordaki sedyeye yatırdı. Bir süre sonra hastasıyla ilgilenilmediğini düşünen A.D., yanına gelen acil serviste görevli pratisyen Dr. Ziya Anıl Eryılmaz'a bağırıp, üzerine yürüdü. Eryılmaz da karşılık verince tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri ve çevredekiler araya girerek A.D.´yi uzaklaştırdı. Olayın ardından taraflar karşılıklı şikayetçi oldu. İfadesi alınan hasta yakını A.D. serbest bırakıldı.
Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; koluna girdiği hastayı sedyeye yatıran A.D.'nin yanına gelen Dr. Ziya Anıl Eryılmaz'ın üzerine yürüdüğü, özel güvenlik personeli ile çevredekilerin araya girmeye çalıştığı görüldü.
'TEHDİT EDEN BİR KONUŞMA SERGİLEDİ'
Olay anını anlatan Dr. Ziya Anıl Eryılmaz, şunları söyledi:
"Hasta yakını, hastayı kenarda duran sedyeye yatırdı. Ben de bir hastamı taburcu edip, acil servise geldim. Hızlıca müdahale edip, yardımcı olmak istedim. Hastayı içeri aldığımda ne şikayeti olduğunu sordum. Hasta yakını, dün de geldiklerini, aynı şekilde karın ağrısı olduğunu ve hastanın kalbinin sıkıştığını söyledi. Hastanın titremesi olduğunu ve boğazının ağrıdığını söyleyince izolasyona almak istedim. Hasta yakını, bunu kabul etmedi. Yüksek sesle bağırarak 'ne şikayeti olduğunu bilsem, buraya mı getiririm' diyerek tepki gösterdi. Bağırınca ben de yüksek sesle buranın bir hastane olduğunu ve ses tonuna dikkat etmesi gerektiğini söyledim. Daha sonra hasta yakını, yumruğunu sıkarak üzerime yürüdü. Ben de kendimi savunmak için onun üzerine yürüdüm. Daha sonra personel araya girdi. Hasta yakını, tehdit eden bir konuşma sergiledi" dedi.
'BUNLAR YAŞANSIN İSTEMİYORUM'
Şikayetçi olduğunu belirten Dr. Eryılmaz, "Pandemi, zaten yükümüzü iki kat arttırıyor. Özverili bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Her geçen gün hasta sayımız giderek artıyor. Çok yoruluyoruz. Bu tür olaylarda bizim bütün çalışma isteğimizi, arzumu ne yazık ki törpülüyor. Her geçen gün doktora, hemşireye, sağlık çalışanlarına şiddet giderek artıyor. Bu olay böyle sonuçlandı ama çok daha kötü sonuçlandığı oldu. Şikayette bulundum; olayın takipçisiyiz. Bunlar yaşansın istemiyorum. Bunların önlenmesini istiyoruz" diye konuştu.
`ARKADAŞIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ´
Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ulaş Karabay ise "Doktorumuz Anıl Bey, maalesef şiddete maruz kaldı. Hastasına hizmet ederken hastanın yakını tarafından fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalarak darbedildi. Temennimiz, böyle olayların ülkemizde bir daha olmaması. Vatandaşlarımızdan ve sağlıkçılarımızdan beklentimiz; uyum içerisinde herkesin hizmet alabileceği ve hizmet verebileceği bir ortam sağlanması ümidiyle beraber çalışacağız. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Arkadaşımızın her zaman yanındayız. Bir daha böyle olayların olmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2021-12-24 11:28:23

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