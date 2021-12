Gümüşhane’de sokak hayvanlarına şefkat eli İl Emniyet Müdürlüğü Zigana Dağındaki sahipsiz köpekler için kulübe yaptırdı

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada karlı dönemlerde sık sık olumsuz görüntülerle yer bulan Zigana dağı geçidindeki sahipsiz başıboş köpekler için kulübe yaptı, mama bıraktı.

Hemen her kış mevsiminde gündeme gelen ve görenlerin içini sızlatan görüntülerin bu yıl yaşanmaması için Vali Kamuran Taşbilek’in talimatıyla harekete geçen Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz yıl kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisliği Büro Amirliği görevlileri İçişleri Bakanlığı'nın Sahipsiz Hayvanları Koruma ve Barındırma Faaliyetleri kapsamında yaptırılan 10 adet kulübeyi bölgeye götürerek belirlenen yerlere koydu.

Kürtün ilçesinde görevli bir polis memuru tarafından yapılan ve şehrin farklı noktalarına da yerleştirilen kulübelerin yanısıra terk edilmiş sokak köpekleri için mama da temin eden görevliler bin 800 metre rakımdaki Zigana tüneli girişinde bulunan tesis sahiplerini de konuyla ilgili bilgilendirdi.

Kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına zorlu kış şartlarında güvenli ve sıcak bir yuva kazandırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, yapılan hayvan yuvaları ve mamaların şehirde tespit edilen diğer yerlere de yerleştirildiğini kaydeden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, doğada sıcak bir yuvadan uzakta yaşamını sürdüren sokak hayvanlarının insan desteğine olan ihtiyacına yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Türk gelenek ve kültüründe hayvanlara karşı sevgi ve şefkat göstermenin olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Yiyecekten sonra en büyük ihtiyaç olan barınma için kış aylarında özellikle yavrulu annelere yuva oluşturmak çok önemli. Zigana Dağı tünel girişine yerleştirilen köpek kulübeleri, onların hayata tutunmaları için büyük destek olacak. Ayrıca yalnızca sokaklarda yaşayan değil barınak şartlarında yaşamak zorunda olan hayvan dostlarımızı da unutmamak gerekir. İl Özel İdaremizce de ilimizdeki tüm yatılı okullardan toplanan yemek ve ekmek artıkları, Gümüşhane Belediyesine ait hayvan barınağına ulaştırıyor. Yine İl Özel İdaremizce satın alınan kedi, köpek maması ve yabani kuşlar için buğday, arpa gibi tahıllar doğada tespit edilen noktalara görevliler tarafından periyodik olarak bırakılmakta. Hayatı paylaştığımız değerli dostlarımızın bizim üzerimizde hakları oldukları inancıyla hareket ederek onlara toplumumuzun her bir ferdinin sahip çıkması gerekir. Özellikle kış mevsiminde yiyecek temini ve korunaklı ortam oluşturma noktasında değerli vatandaşlarımızın meseleyi sahiplenmesi ve onları gözetmesi çok önemlidir. Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar bu açıdan çok değerli ve önemli. Yapılan çalışmalara katkı koyan Emniyet Müdürlüğümüz kadrosundaki tüm arkadaşlarıma, İl Özel İdare çalışanlarımıza ve duyarlılık gösteren değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Zigana tünelinin Gümüşhane tarafında büfe işleten Mert Kaya, 20 yıldır bu bölgede yaşadığını belirterek, “Buradaki köpeklerin hepsi küpeli köpekler. Belediyeler bırakıyor Zigana Dağı’na. Aşağıda ve tünel çıkışında da var. Yazın köy halkı bahçelerine hayvanlar girmesin diye köpekleri alıyor. Ama köy halkı yayladan göçünce köpekler dışarıda kalıyor. İşlek yerlere iniyorlar. Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü buraya HAYDİ ekibiyle beraber gelip hayvanlar üşümesin diye köpek kulübeleri koydular ve mama getirdiler. Hayvan severlerde gelip buralara hayvanlar için mama koyuyorlar. Köpekler soğuktan ölmez aç kalmadıkları sürece. Her gelen bir şeyler veriyor buradaki köpeklere ama araba çarpmaları çok yaşanıyor. Bu zamana burada hiç barınak olmadı. Sağ olsun Emniyet Müdürlüğümüz barınakları getirdi. Şimdi köpekler rahatça akşamları içlerinde yatıyor. Mamaları da her zaman var. Bende gerektiğinde mama döküyorum önlerine. İnsanlara da bir zararları yok” diye konuştu.

Yetkililer vatandaşlardan sahipsiz hayvanlara karşı özellikle soğuk havalarda daha hassas olmalarını isteyerek bu tür projelerle bu hayvanların daha güzel şartlarda yaşayabileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla 2020 yılında çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçların engellenmesi, işlendiyse faillerinin yakalanabilmesi amacıyla Emniyet ve Jandarma teşkilatı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri kurulmuş ve 81 ilde tam donanımlı araçlarıyla çalışmalarına başlamış, vatandaşların da bu mücadeleye ortak olabilmesi amacıyla, kısa adı HAYDİ olan Hayvan Durum İzleme Mobil uygulaması hayata geçirilmişti.

