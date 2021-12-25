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Zigana Kayak Merkezi'nde 'Boya Festivali'

DHA

Zigana Kayak Merkezi'nde 'Boya Festivali'


Selçuk BAŞARAleyna KESKİNTolga SAĞLAM/ GÜMÜŞHANE, (DHA)DOĞU Karadeniz Bölgesi´nin önemli kayak merkezlerinden Zigana Gümüşkaya Kayak Merkezi´nde 'Boya Festivali' düzenlendi. Karla kaplı alanda rengarenk boyalarla düzenlenen festivalde katılımcılar, müzik eşliğinde horon halkaları oluşturdu, dans etti.
Gümüşhane´nin Torul ilçesi sınırlarında, denizden 2 bin 100 metre rakımda yer alan ve Türkiye´nin ilk kayak tesislerinden Zigana Gümüşkaya Kayak Merkezi´nde 'Boya Festivali (Colorfest)' düzenlendi. Festivale Gümüşhane'nin yanı sıra Giresun, Ordu, Trabzon, Artvin ve Rize´den gelen yüzlerce kişi, çalınan müziklerle horon halkaları oluşturdu, dans etti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilen down sendromlu öğrenciler de aileleri ile birlikte misafir edildi. Dağıtılan boyaların havaya atılmasıyla renkli görüntülerin oluştuğu festivalde katılımcılar, soğuk havaya rağmen saatlerce eğlendi.
Organizasyon sorumlusu Ceyhun Emre Kaya, festivalin ilkini 2019 yılında yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl da pandemiden dolayı yapamamıştık. İlkine yaklaşık 3 bin kişi katılmıştı. Bu yıl da 2 bin 500 kişi katıldı. Pandeminin halen devam etmesi nedeniyle sayıda bir düşüş oldu. Burada birkaç başlık altında bunu düzenledik. Bölgenin de tanıtımını sağlıyoruz. Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin´den katılım sağlanıyor. Horon halkası, boya festivali gibi etkinlikler oluyor. Yaz ortamında gördüğümüz boya etkinliğini, kış ortamında beyazın üzerinde daha renkli görüntülerle göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Turizm işletmecisi Abdullah Eroğlu ise festivalle kültür kaynaşmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydedip, "Bölgemizin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Zigana Kayak Merkezi´nde bu tür festivaller yaparak bölgemize gelen öğrencilerin kültür kaynaşmasına vesile oluyoruz" dedi.
Festivale katılanlardan Şevval Altun, kar üzerinde çok eğlendiklerini dile getirerek, "Hataylıyım, burada okuyorum. Festival için Zigana´ya geldim. Çok soğuk ama çok güzel bir yer. Karın yağmasıyla birlikte ortaya çok güzel manzaralar çıktı. Buraya eğlenmeye geldik ve gerçekten çok eğleniyoruz" diye konuştu. 
İsmail Albayrak ise "Mükemmel bir organizasyon. Geçen pandemiden dolayı yapılmamıştı. Bu yıl yağan karla birlikte organizasyon yapıldı. Çok soğuk bir hava var ama çok eğleniyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN-Tolga SAĞLAM
2021-12-25 15:57:32

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