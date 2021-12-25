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Soğuğa aldırmadan Boya Festivalinde gönüllerince eğlendiler 2 bin 100 metrede dondurucu soğukta horon oynayarak ısındılar Zigana Dağı binlerce üniversite öğrencisini ağırladı

İHA

Soğuğa aldırmadan Boya Festivalinde gönüllerince eğlendiler 2 bin 100 metrede dondurucu soğukta horon oynayarak ısındılar Zigana Dağı binlerce üniversite öğrencisini ağırladı

Türkiye’nin ilk ve en önemli kayak merkezlerinden Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde dondurucu soğuğa rağmen “Colorfest” etkinliğinde binlerce kişi gönüllerince eğlendi.
Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında, Zigana dağının 2 bin 100 metre rakımında yer alan ve bölgenin en önemli kayak merkezi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi tarihi günlerinden birisini yaşadı.
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize ve Artvin’den etkinliğe katılmak için otobüs ve minibüslerle alana gelen öğrenciler eşsiz manzaranın tadını çıkarırken dondurucu soğuğa aldırmadan gönüllerince eğlendi.
Etkinliğe katılanların bir kısmı sahne alan Samet Piyaleoğlu ve Dj Emrah Özkan’ın parçalarına eşlik edip horon oynayarak ısınırken bazıları da alanda kurulan çoban ateşlerinin etrafında ısındı.
‘Colorfest’ etkinliğinde çalınan müzikler eşliğinde horon ve kolbastı oynayıp halaylar çeken gençler, boyalı oyunlarla rengarenk görüntülere büründü.
Karla kaplı alanda hem festival için gelen otobüs ve minibüsler hem de bireysel gelenler nedeniyle park edecek kalmazken yaklaşık 2 bin 500 kişi unutulmaz bir gün geçirdi.
Programın yapıldığı alana “Çocuk istismarına hayır” pankartı açılırken, yine program kapsamında down sendromlu öğrenciler aileleriyle alanda misafir edildi.

“Zigana, Gümüşhane ile Trabzon’u birbirine bağlayan bir yer”
Etkinlikle ilgili bilgi veren turizmci Ceyhun Emre Kaya, “Biraz soğuk ama insanlar içlerini kahveyle, çayla ısıtıyorlar. Artık buradaki etkinliğimiz klasikleşti. Zigana, tam ortada olması nedeniyle Gümüşhane ile Trabzon’u birbirine bağlayan bir yer. Her 2 kültürü de ortak olarak bağlıyor. Rize'den, Trabzon'dan, Giresun’dan, Ordu’dan, Gümüşhane’den katılan herkese teşekkür ediyorum. Devamı gelecek inşallah. Zigana ismini kullanarak daha büyük bir organizasyon yapacağız” dedi.

“Zigana’da kar az ama insanların faydalanabileceği, keyifli vakit geçirebileceği bir ortam var”
Zigana Gümüşkayak Kayak Tesisi İşletmecilerinden Abdullah Eroğlu da bu yıl kar yağışının Zigana’ya geç geldiğini belirterek, “Mevsimler belli ki değişiyor. Yine de gelen insanların faydalanabileceği, keyifli vakit geçirebileceği bir ortam var. Şu anda kızak yapabiliyor, kar motoru turlarına katılabiliyor misafirlerimiz. Hafta sonları böyle etkinlikler oluyor. Gelen insan karın tadını çıkarabiliyor” diye konuştu.
Zigana’ya gelenlerin etkinlik sayesinde eğlenceye doyduğunu dile getiren Eroğlu, “Gelenlerin yüzde 99’u Samsun'dan, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane’ye kadar Doğu Karadeniz bölgesinin bütün üniversite öğrencileri. Bu soğukta bu kadar insan Zigana’ya eğlenmeye geldi ve eğlendi” ifadelerini kullandı.

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