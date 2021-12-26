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Gümüşhane’nin yeni devlet hastanesi 6 yılın ardından açılıyor 6 yıl önce tamamlanan fakat zemin sorunları nedeniyle açılamayan hastane hasta kabulüne başlıyor

İHA

Gümüşhane’nin yeni devlet hastanesi 6 yılın ardından açılıyor 6 yıl önce tamamlanan fakat zemin sorunları nedeniyle açılamayan hastane hasta kabulüne başlıyor

Gümüşhane’de 2015 yılında yapımı tamamlanan ancak zemin sorunları nedeniyle açılamayan 200 yataklı yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi uzun süren çalışmaların ardından riskler bertaraf edilerek hizmet vermeye hazır hale getirildi.
Yapımına 2012 yılında başlanan ve 51 milyon liraya mal olan 8 katlı, 200 yataklı ve bünyesinde 10 ameliyathane ile 30 yoğun bakım ünitesi yer alan yeni Devlet Hastanesi inşaatının tamamlanmasının ardından zeminindeki sorunlar nedeniyle etrafında yerin altına 15 katlı bina yüksekliğinde diyafram duvarlar yapılmıştı.
Uzun süren bu çalışmaların haricinde uzmanlarca hazırlanan projeler kapsamında AFAD tarafından da yapılan çalışmaların ardından hastanenin arkasında bulunan alandan 450 bin metreküp hafriyat çıkarılarak, ön tarafındaki yamaçta ağırlık yapan molozlar temizlenmişti.
Covid19 salgını sürecinde pandemi hastanesi olarak kullanılan yeni hastanede tüm bu çalışmaların ardından tam kapasite hizmete açılması için mevcut devlet hastanesinden taşınma işlemi başlatıldı. Çağın gereklerine uygun donatılan yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi, 27 Aralık Pazartesi günü itibariyle vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.
İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Acil Servis, Kadın Doğum ve Ameliyathaneler haricinde tüm hizmetlerin yeni hastanede verilmeye başlanacağını, bölgeye ulaşımın Belediye otobüsleri ve özel dolmuşlar tarafından sağlanacağını duyurdu.
Hastanenin hizmete gireceğini öğrenen vatandaşlar ise yeni hastanenin eski hastaneye göre daha iyi hizmet verecek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek yol sorununun da biran önce çözülmesini istedi.

“Yeni hastanemizin bize daha iyi hizmet vereceğine inanıyorum”
Yeni hastanenin eskisine göre daha büyük kapasiteye sahip olduğunu dile getiren vatandaşlardan Vural Öz, “Zeminde bazı sorunlar olduğunu duymuştuk, bu nedenle açılamamıştı ama o zemindeki aksaklıklar giderildi. İnşallah yeni hastanemizde bize daha iyi hizmet vereceğine inanıyorum. Yeni hastane daha büyük, daha kapasiteli ve günümüz teknolojisine uygun yapılmış bu nedenle mutluyuz. Fakat hastane yolunda bazı sorunlar var, oraya nasıl gideceğiz diye düşünüyor vatandaş. Biz devlet büyüklerimizden buraya bir çözüm bulmasını oraya servis ve araç desteği sağlamasını istiyoruz” dedi.

“Gümüşhanemiz için bir artı olacak”
Pazartesi günü hizmete açılacak hastanenin pandemi döneminde vatandaşlara hizmet verdiğinin altını çizen Mustafa Kızmış, “Gümüşhane’miz için bir artı olacak. Çünkü mevcut hastanemizin yeterli cevap veremediği durumlar oluyordu, aşırı yığılmalar oluyordu. Yeni hastane ile ilgili uzun süredir devam eden bir muamma vardı, çalışmalar uzun bir süre devam etti. Bence geç kalınmış bir şey Gümüşhane için hayırlı olsun. Yeni hastane pandemi sürecinde de vatandaşlara hizmet verdi, önemli bir rol oynadı. Bu hastane olmasaydı tabi ki daha zor durumda kalacaktık. Gümüşhane için geç kalan bir yatırım olsa da çalışmalar yapıldı. İnşallah bundan sonra şehrimize ve vatandaşlarımıza faydalı olacak” diye konuştu.

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