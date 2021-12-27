Milli Şair Gümüşhane’de anıldı

İstiklal Marşı’nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85.yıldönümünde Gümüşhane’de düzenlenen törenle anıldı.

Dumlupınar Ortaokulu tarafından hazırlanan program Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından merhum Akif’in hayatıyla ilgili sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı yapan Okul Müdürü Şükrü Kara, “Her insanın muhakkak birgün son nefesini verir lakin kimi toprağa kimi de yüreklere gömülür. Kimi insanlar vardır onlar gitse de izleri hep kalplerde kalır. İşte bu nadir insanlardan birisidir Mehmet Akif Ersoy. 63 yıllık ömrünü kendisi için değil vatanı ve milleti için harcayan, zalimi asla sevmeyen ve zulmü alkışlamayan istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

“Çanakkale şehitlerine” adlı piyesin sahnelenmesi, Türkü dinletisi ve Gümüşhanelilerin Mehmet Akif Ersoy hakkındaki duygu ve düşüncelerinin yer aldığı video gösteriminin ardından oratoryo gösterisiyle program son buldu.

Programa eşi Sibel Taşbilek’le katılan ve etkinliğin ardından öğrencileri sahnede tebrik eden Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Hepimizin Akif’i, adından da temiz olan Akif’imizi ebediyete intikalinin seneyi devriyesinde tekrardan minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Akif bu milletin özüdür, bu milletin en önemli değerlerinden biridir. Milli mücadelenin nefesi ile duası ile kalemi ile kahramanlarındandır. Merhum Mehmet Akif Ersoy’un aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Kendisine rahmet diliyoruz, Allah mekanını cennet eylesin” sözleriyle duygularını ifade etti.

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