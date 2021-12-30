Gümüşhaneliler yeni yıldan beklentilerini açıkladı

Gümüşhane caddelerinde yaklaşan 2022 yılı öncesinde vatandaşların yeni yıldan beklentileri sağlık ve ekonominin düzelmesi oldu.

Kent merkezinde yeni yıla sayılı günler kala yapılan sokak röportajıyla vatandaşların 2022 yılından neler beklediği soruldu.

Öğrencisinden esnafına, memurundan çocuğuna kadar çok sayıda kişiyle yapılan röportajlarda ilginç cevaplar yer alırken genel olarak Covid19’un biran önce bitmesi, kötüleşen ekonomik koşulların düzelmesi istendi.

Röportajlarda Nurhayat Coşkun isimli vatandaşın “Köpekler çocukları yemesin, kadınlara şiddet olmasın” sözleri manidar bulunurken, Zekeriya Çelik ise gıda fiyatlarına gelen zamların marketlerden bir süre alışveriş yapılmadığı zaman düzeleceğini savundu.

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