Yola düşme tehlikesi bulunan kayaları patlatmayla bertaraf ettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yola düşme tehlikesi bulunan kayaları patlatmayla bertaraf ettiler

İHA

Yola düşme tehlikesi bulunan kayaları patlatmayla bertaraf ettiler

Gümüşhane’nin merkeze bağlı çok sayıda köy ve yaylaya ulaşımı sağlayan Yağlıdere grup yolundaki kaya düşme tehlikesi İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan patlatmayla bertaraf edildi.
Grup yolunun Cehennem Vadisi denilen bölgesinde geçtiğimiz hafta kaya kütlesinden kopan devasa taşlar yolu ulaşıma kapatmış, ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açılmıştı.
Kaya düşmelerinin ardından dev kaya kütlesinde askıda kalan taşlar İl Özel İdaresi’nin uzman ekibi tarafından patlatılarak yoldaki tehlike bertaraf edildi.
Derin bir vadi olması nedeniyle yöre halkı tarafından “Cehennem vadisi” olarak adlandırılan bölgedeki yolu kullanan sürücü ve yayaların can ve mal güvenliğini tehdit eden dev ana kaya kütlesindeki askıda kalan kaya parçaları patlatma ile koparıldı.
Tüm güvenlik tedbirleri alınan ve Jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği çalışma boyunca ulaşıma kesilen yol, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Aynı bölge için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünden davet edilen uzman ekiplerin bölgede inceleme yaptığı, hazırlanacak proje kapsamında bölgedeki tehlikenin kalıcı olarak bertaraf edilmesi için İl Özel idaresi tarafından daha geniş ve detaylı bir çalışma yapılacağı bildirildi.
Bahse konu yol Uğurtaşı, Olucak ve Yağlıdere köylerinin kent merkezine ulaşımını sağlayan ana grup yolu olmasının yanısıra Kurum Vadisi, İmera Manastırı, Camiboğazı, Hanzarya Yaylaları ve Çakırgöl gölüne ulaşımı sağlayan yollardan birisi olma özelliği taşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhaneliler yeni yıldan beklentilerini açıkladı
YEREL HABERLER Gümüşhaneliler yeni yıldan beklentilerini açıkladı
Geleceğin acil yardım ve afet ekiplerine uygulamalı eğitim Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri afetlerde ne yapacaklarını İtfaiye Müdürlüğünde uygulamalı derslerle öğreniyorlar
YEREL HABERLER Geleceğin acil yardım ve afet ekiplerine uygulamalı ...
Gümüşhane Adliyesi yeni binasında hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Gümüşhane Adliyesi yeni binasında hizmet vermeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.