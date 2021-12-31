Gümüşhane’de tilki ile kedinin, kedi ile köpeğin dostlukları ilgi çekiyor Kent merkezinde kedi ve köpeğin, ArzularKabaköy beldesinde ise bir kediyle tilkinin dostluğu kameralara yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de tilki ile kedinin, kedi ile köpeğin dostlukları ilgi çekiyor Kent merkezinde kedi ve köpeğin, ArzularKabaköy beldesinde ise bir kediyle tilkinin dostluğu kameralara yansıdı

İHA

Gümüşhane’de tilki ile kedinin, kedi ile köpeğin dostlukları ilgi çekiyor Kent merkezinde kedi ve köpeğin, ArzularKabaköy beldesinde ise bir kediyle tilkinin dostluğu kameralara yansıdı

Gümüşhane kent merkezinde bir kedinin her akşam köpeğin sırtına çıkarak masaj yapması ve uyuması soğuk kış günlerinde görenlerin içini ısıtırken, ArzularKabaköy beldesinde ise evin içine kadar giren tilki evin kedisiyle yanyana görüntülendi.
Yılın son gününde görenlerin içini ısıtan görüntülerin adresi Gümüşhane oldu. Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir pastanenin önünde esnaflar tarafından beslenen kedi ve köpeğin dostluğu ile ArzularKabaköy beldesinde yabani hayvanı olan tilki ve evcil hayvan olan kedinin yanyana görüntülenmesi görenlerin içini ısıttı.
Her gün akşam saatlerinde pastanenin önüne gelen kedi ve köpek burada besleniyor ve birbirleriyle oyun oynuyor.
Doğaları gereği birbirlerine düşman olarak gösterilen kedi ve köpeğin yakınlaşması cadde üzerinden geçen vatandaşları hem şaşırtıyor hem de ilgilerini çekiyor.
Hayvanları besleyen esnaflar vatandaşların sürekli kedi ve köpeğin fotoğrafını çektiğini belirtirken, vatandaşlar kedi ve köpeğin dostluğunun insanlara örnek olması gerektiğini söylüyor.

“Keşke insanlar da bu şekilde anlaşabilseler”
İnsanların bile düşman olduğu böyle bir dönemde, bu dostluğun çok kıymetli olduğunu dile getiren Sedanur Dicle, “Günümüzde insanlar bile düşmanken kedi ve köpeğin bu kadar cana yakın olması bizi çok etkiledi. Keşke bu zamanda insanlar da bu şekilde anlaşabilseler, kargaşa olmadan yaşayıp gitsek. Genelde akşam üzeri görüyoruz, kedi köpeğin üzerine uzanıyor” dedi.
Kedi ve köpeğin birlikte mama yediğini ile getiren pastane sahibi Mustafa Kızmış ise “Bu kediler bizim dükkanımızın önünde duruyor. Özellikle sabahlar dükkan açarken kediler geliyor, onları sabah besliyoruz. Akşamüstü köpek de geliyor. Kediyle köpeğin dostluğu beraber sanki yavrusuymuş gibi kedi köpeğin üzerine çıkıyor, masaj gibi şeyler yapıyor. Beraber mama yiyorlar” diye konuştu.

“Böyle görüntüler de içimizi ısıtıyor, pozitif bir enerji yayıyor”
Bu tarz görüntülerin çok nadir ortaya çıktığını aktaran Onur Bayrak da “Tabiatın kanunu gereği kedi ve köpek birbirlerine çok zıt hayvanlar. Genelde böyle bir görüntü görmemiz mümkün değil ama bu aslında insanlara bir mesaj. Hiçbir şey imkansız değil. Böyle soğuk kış günlerinde tabi ki böyle görüntüler de içimizi ısıtıyor, pozitif bir enerji yayıyor. Hayvanların dostluğu, insanlara da örnek olmalı. Genelde akşamüstü bu görüntüyü veriyorlar, tam şehir merkezinde insanların yoğun bulunduğu bir yer insanların da hoşuna gidiyor” ifadelerini kullandı.

Kediyle tilki yanyana görüntülendi
Gümüşhane’nin merkeze bağlı ArzularKabaköy Beldesinde "boncuk" adlı tilki ve "Tekir" adındaki kedi birbirine çok yakın mesafeye gelseler dahi birbirilerine saldırmamaları kameralara yansıdı.
Beldenin Esentepe Mahallesinde yaşayan Bayram Yakut’a ait evi sık sık ziyaret eden tilki, evin kedisiyle çok iyi anlaşıyor. Yabani hayvan olan tilki ile evcil bir hayvan olan tilkinin kavga etmeden yanyana gelmesi şaşkınlıkla karşılanırken o anlar sosyal medyada yayınlandı.
Evini sık sık ziyaret eden tilkiye "Boncuk" adını veren Bayram Yakut, sosyal medyadan paylaştığı videoda "Kediyle tilki yan yana. Dünyanın sonu geliyor arkadaş" ifadelerini kullandı.
Videosu kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan Yakut, tilkinin sıklıkla evlerini ziyaret ettiğini, hatta kapı açıkken bazen evden içeriye bile girdiğini belirterek bazen hergün bazen de aralıklı gelen tilkiyi kedi gibi beslediklerini, yabani hayvan olması nedeniyle kendisine çok yaklaşmasına izin vermediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yola düşme tehlikesi bulunan kayaları patlatmayla bertaraf ettiler
YEREL HABERLER Yola düşme tehlikesi bulunan kayaları patlatmayla ...
Gümüşhaneliler yeni yıldan beklentilerini açıkladı
YEREL HABERLER Gümüşhaneliler yeni yıldan beklentilerini açıkladı
Geleceğin acil yardım ve afet ekiplerine uygulamalı eğitim Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri afetlerde ne yapacaklarını İtfaiye Müdürlüğünde uygulamalı derslerle öğreniyorlar
YEREL HABERLER Geleceğin acil yardım ve afet ekiplerine uygulamalı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.