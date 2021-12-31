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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Taşbilek’ten yeni yıl ziyaretleri

İHA

Vali Taşbilek’ten yeni yıl ziyaretleri

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yılın son gününde 24 saat esasıyla görev yapan kamu kurumlarını ziyaret ederek görevli personelin yeni yılını kutladı.
İlk olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek burada görev yapan askerlerin yeni yılını kutlayan Vali Taşbilek daha sonra İtfaiye Müdürlüğünde nöbet tutan personelin yeni yılını kutladı.
Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan Köprübaşı Polis Merkezi ile Akçakale ve İkisu uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Taşbilek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni (GAMER) ziyaret ederek burada nöbet tutan personelle sohbet ederek yeni yılını kutladı.
Ziyaretlerin ardından kendisini takip eden gazetelere açıklamalarda bulunan Vali Taşbilek, 2022 yılının insanlığa hayırlı olmasını, herkese sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesi temennisinde bulunarak yılbaşı akşamında Gümüşhanelilerden Covid19 salgını nedeniyle belirlenen tedbirlere uymalarını istedi.
Yeni yılda Covid19 salgınının tüm dünyadan bertaraf temenni eden Vali Taşbilek, “Değerli Gümüşhaneli hemşehrilerimiz yeni yıllarını kutlarken bu gece evlerine dışarıdan misafir kabul etmemeleri, kalabalık ortamlara girecekseler tedbirli olmaları ve maskelerini takmaları önem arz etmekte. 2022 yılının herkese sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

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