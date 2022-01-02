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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de kar yağışı

İHA

Gümüşhane’de kar yağışı

Gümüşhane’de aralıklı olarak 2 gündür devam eden kar yağışının ardından 62 köy yolu ulaşıma kapanırken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle dağ geçitlerini kullanacak sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kent merkezi dahil tüm ilçelerde aralıklı olarak gerçekleşen kar yağışı yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aşkın örtü bırakırken il ve ilçe merkezlerinde 56 santimetre civarında örtü bıraktı.
Yağışın ardından Kelkit ilçesinde 20, Kürtün ilçesinde 15, Şiran ilçesinde 8, Torul ilçesinde 15 ve Köse ilçesinde 4 olmak üzere toplam 62 köy yolu ulaşıma kapanırken İl Özel İdaresine bağlı ekipler özellikle taşımalı eğitim yapılan köylere öncelik vererek tüm ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolu yol ağında bulunan GümüşhaneTrabzon arasındaki Zigana dağı, GümüşhaneŞiran arasındaki Tersun dağı, GümüşhaneBayburt arasındaki Vauk dağı, GümüşhaneKelkit arasındaki Pekün dağı, GümüşhaneYağmurdere arasındaki Kostan dağı, GümüşhaneKöse arasındaki Köse dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle ekiplerin 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

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