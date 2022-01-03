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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane İtfaiyesi 677 olaya müdahale etti

İHA

Gümüşhane İtfaiyesi 677 olaya müdahale etti

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2021 yılında 677 farklı olaya müdahale etti.
Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2021 yılına ait faaliyet raporunu açıkladı. 1 Ocak31 Aralık 2021 tarihi arasında İtfaiye Müdürlüğü, 20 ikametgah yangını, 34 otçöpbaraka yangını, 7 araç yangını, 12 trafik kazası, 30 insan kurtarma, 33 hayvan kurtarma gerçekleştirirken, 45 merdivenli araç çıkışı ve 20 resmi kurumla tatbikat yapıldı.
Yıl boyunca 2 bin öğrenciye eğitim verilerek tatbikat gerçekleştirilip, 123 işyerine uygunluk raporu verilirken, 2021 yılı içerisinde toplamda 677 farklı olaya müdahale edildi.
Yine Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yıl içerisinde Türkiye’nin içini acıtan Manavgat ve Muğla’da meydana gelen orman yangınlarına müdahale için 8 gün boyunca bölgede bulundu.
2021 yılı istatistikleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Nusret Aslan, “2021 yılı içerisinde ekiplerimizle birlikte toplamda 677 olaya müdahalede bulunduk. Gümüşhane Belediye Başkanımız Ercan Çimen’in öncülüğünde modern ekipmanlarımız donanımlı itfaiye teşkilatımızla Gümüşhane’nin hizmetinde olmaya devam edeceğiz, göreve her zaman hazırız” dedi.

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