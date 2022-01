Su kesintilerini protesto için ellerinde kovalarla ve damacana ile belediyeye yürüdüler Gümüşhane kent merkezinde bir süredir devam eden su kesintilerini protesto eden kadınlar ellerinde kovalarla ve damacana ile Gümüşhane Belediyesi'ne geldi

Gümüşhane kent merkezinde bir süredir devam eden su kesintilerini protesto eden kadınlar ellerinde kovalarla ve damacana ile Gümüşhane Belediye binası önüne gelerek problemlerinin çözülmesi için Belediye yetkililerine seslendi.

Gümüşhane’de yağışsız geçen mevsimlerle birlikte yeraltı su kaynaklarının azalması ve su hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle kent merkezinde hemen her gün meydana su kesintileri vatandaşların tepkisine neden oldu.

Özellikle gece yarısından sonra kentin hemen her bölgesinde meydana gelen su kesintilerine vatandaşlar sosyal medyadan da tepkilerini dile getirirken Belediye anonslarıyla su kesinti saat aralıklarının duyurusu yapılıyor.

Durumdan şikayetçi olan Karşıyaka Mahallesi sakini kadınlar, ellerinde kovalarla Belediye binası önüne gelerek durumu protesto etti. Belediye önüne ellerinde kovalarla gelen kadınlar, yetkililere şikayetlerini ilettiklerinde, “Gelin suyunuzu belediyeden alın” cevabını aldıklarını iddia ederek ellerinde kovalarla belediyeden su almaya geldiklerini belirtti.

Basın açıklamasının ardından belediye binasına giren kadınlar ilk olarak Gümüşhane Belediye Başkan Vekili Ali Şişman ve Belediye Başkan Yardımcıları Hakkı Gündüz ve Kubilay Bozalan’la ile görüşerek su kesintilerinin sebepleri ve çözümleri ile ilgili bilgi aldıktan sonra dağıldı.

Kentin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Bahçecik Barajı projesinin ise 340 bin metreküplük gövde inşaatı çalışmaları tamamlandı. Merkeze bağlı Şenkale Deresi üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) himayesinde yapımına 2017 yılında başlanan projede artırma tesisi ve isale hattı çalışmaları henüz başlamadı.



“Biz suyumuzu istiyoruz”

Su kesintileriyle ilgili Gümüşhane Belediyesine yaptıkları başvurulardan aldıkları cevapların artık inandırıcı olmadığını dile getiren Karşıyaka Mahalle Muhtarı Arzu Ay, “Geçmişte köylerimizi boşaltarak, köyleri teşvik yerine, köyleri şehrin içerisine doldurmak iyi bir sonuç getirmedi. İmar konusunda yüksek binaların yapılması, tepelik yerlere yüksek binaların yapılması nedeniyle sular yetişmiyor. Köylere konuşlanan madenler patlatmalarla yer altı sularımızı yok etmektedir. Sularımızı madenlerden ve şirketlerden almak istiyoruz. Özel yurtların suları var, sondaj yapan madenlerin suları var, Karşıyaka Mahallesinin Gümüşhane’ye yetecek suyu nerede onu merak ediyoruz. Mesire alanı dediğimiz Gümüşhane’ye yetecek suyu nerede onu merak ediyoruz. Özel evlere çekilen sular nerede merak ediyoruz. Şu anki su işleri müdürü bize bir türlü cevap vermiyor. Her açtığımız telefonda gelecek, akacak gibi söylemleri bizi artık tatmin etmiyor. Biz suyumuzu istiyoruz. İnandırıcılıklarını yitirdiler. Sudan şikayet ettiğimiz zaman, gelin belediyeden suyunuzu alın demek yakışmıyor” dedi.



“Çocuklarımız banyo yapamıyor”

Gümüşhane Belediyesi’ne ellerinde kovalarla dertlerini anlatmak için geldiklerini söyleyen Karşıyaka Mahallesi sakini Güner Sevinç ise “Suyumuz hiç akmıyor. Gece abdest almaya, lavaboya kalkıyoruz, çamaşırımız yığılı duruyor, çocuklarımız banyo yapamıyor, suyumuz hiç akmıyor. 10 gündür biz bu sorunu yaşıyoruz. 4 gündür ise hiç akmıyor. Biz Gümüşhane Belediyesi’ne derdimizi anlatmaya geldik. Depolarda su yokmuş, her yerde akıyor da bizde neden akmıyor. Çok bunaldık, artık bu kadar da değil. Suyun parasını almaya geldiğinde hemen alıyorlar da suyu neden vermiyorlar. Çözüm bulsunlar. 2014’ten beri bu sorunlar aralıklarla yaşanıyor. Benim çocuğum elbiselerini aldı banyosunu yapmak için üniversiteye gitti” diye konuştu.

Mahalle sakini Belinaz Akhan da “Su sıkıntımız çok. 4 gündür hiç suyumuz akmıyor, çocuklarımız lavaboya gitmiyor. Elimizde taşıma suya da gücümüz yetmiyor. Su sıkıntısı en büyük sıkıntı. Su olmayınca hayat olmuyor. Çamaşırlarımız dağ gibi yığıldı. Çocuklarımız okula üniformasız gidiyor kirli olduğundan dolayı, okulda da uyarılıyor. Çok mağdur durumdayız. Damacanalardaki sularla bir süre idare etmeye çalıştık ama daha olmuyor. Belediyeye su için geldik, çocuklar kirli gittiler okula. Sürekli anne su akıyor mu diye soruyorlar. Su sıkıntısı çok büyük” ifadelerini kullandı.



“Bu küresel bir sorun buna çözüm üretmeye çalışıyoruz”

Kentte yaşanan su sıkıntısını çözmek için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Kubilay Bozalan ise “Birkaç gündür şehrimizde yaşanan su sıkıntısı var. Bu su sorununu hep birlikte çözmeye çalışıyoruz. Bugün Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünden de Jeoloji Mühendisi şube müdürü arkadaşımız gelerek bu konuyla alakalı görüş alışverişinde bulunduk. Çözüm üretmek için çabalıyoruz. Biz iyi niyetle hakikaten insanlarımızın kesintisiz su alması için emin olun 24 saat çabalıyoruz. Ama geldiğimiz noktada şununla karşı karşıyayız; bu küresel bir mesele haline geldi ülkemizde ve dünyada. Yer altı su kaynaklarının azalmasının bizi getirdiği nokta bu oldu. Biz yer altı sularını azalacağını ve çekileceğini tahmin ediyorduk. Bu manada da tedbirlerimizi almaya başlamıştık. Malum olduğu üzere bizim Eskibağlar Mahallemizde bir su kaynağımız için geçen sene içerisinde yaptığımız bir çalışma ile suyu depolayarak şehir şebekesine dahil ettik. Yine geçen yıl sayın başkanımızın sayın bakanımızla yaptığı görüşme sonrasında aldığı bir söz üzerine DSİ bize bir keson kuyuda destek oldu bunu da sistemimize dahil ettik. Lakin geldiğimiz noktada hakikaten geçtiğimiz yılın yağışsız geçmesi hem kışın hem ilk baharın yağışsız geçmesi yer altı sularında ciddi biz azalmaya sebebiyet verdi. Bunu teknik olan arkadaşlarımız bize aktarıyor. Türkiye’nin her yerinde benzer sorun var. Geçtiğimiz yaz Gümüşhane İl Özel İdaresi dahil olmak bizde Gümüşhane Belediyesi olarak köylere birçok noktada içme suyu göndermek durumunda kaldık. Hatta öyle ki bazı köylere sulama suyu için vatandaşlar özel tankerlerle su taşımak durumunda da kaldı. Geldiğimiz noktada hakikaten bu küresel bir sorun buna çözüm üretmeye çabalıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada da arıza meydana geldi şehir şebekesinin çok eski olması o günkü teknolojiyle yapılan hatların bugün artık ekonomik ömrünü tamamlaması yer yer bizi arızalara götürüyor. Bugün o arızalardan biri yüzünde bir su kesintimiz var şehir merkezinde. Mahalle sakinlerimiz muhtarlarıyla birlikte geldiler onlara da bu açıklamaların aynısını yaptık onlar da bizi anladılar bu sorunu birlikte çözeceğiz. Şunu da özellikleri belirterek su tüketen her insana şunu da söylemek istiyorum, suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor artık” açıklamasında bulundu.

