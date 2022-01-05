Gümüşhane’de karla gelen güzellik Kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 95 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane’de dün öğleden sonra başlayan ve gece yarısına kadar etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, il genelinde 95 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği Gümüşhane’de bugün için okulların tatil edilmesi nedeniyle sabah trafiğinde sorun yaşanmazken, Belediye ekipleri yollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaptı.

Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları uzun süren çalışmalar sonucunda temizleyebilirken esnaflarda kapılarının önünde biriken karların temizliğini yaptı.

Yağışın ardından güneşli güne uyanan Gümüşhane’de sisle birlikte eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Şehrin simgelerinden Kuşakkaya ve Karakaya zirvelerini sarmalayan sis manzarası seyrine doyumsuz anlar ortaya çıkardı.

Kar nedeniyle tatil olan okullarına gitmeyerek doğal piste dönüşen kent merkezindeki rampalarda bidon ve poşetlerle kayan çocuklardan Hüseyin Gül, “Uzun zamandır kar yağmıyordu. Kar yağdı aşırı buzlanma ve kardan dolayı tatil olunca bizde bu fırsatı karda kayarak değerlendirdik" dedi.

Aracının üzerinde biriken karları temizleyen Arif Ülker de "Kar yağışı çok güzel oldu. Kar berekettir, güzelliktir. Soğuk oluyor ama bu memlekette ona da alıştık" ifadelerini kullandı.

Yüksek kesimlerde yer er 50 santimetre kar bırakan yağış nedeniyle il genelinde 95 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri sabah erken saatlerde karla mücadele çalışmalarına başlarken Merkez ilçede 65, Kürtün ilçesinde 15, Torul ilçesinde 13, Kelkit ilçesinde 1, Şiran ilçesinde 1 olmak üzere kar nedeniyle kapanan toplam 95 köy yolunu ulaşıma açmak için ekipler seferber oldu.

Karayolu yol ağında bulunan GümüşhaneTrabzon arasındaki Zigana dağı, GümüşhaneŞiran arasındaki Tersun dağı, GümüşhaneBayburt arasındaki Vauk dağı, GümüşhaneKelkit arasındaki Pekün dağı, GümüşhaneYağmurdere arasındaki Kostan dağı, GümüşhaneKöse arasındaki Köse dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle ekiplerin 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

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