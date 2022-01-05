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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil köprüden Harşit Çayına uçtu: 1 yaralı

İHA

Otomobil köprüden Harşit Çayına uçtu: 1 yaralı

Gümüşhane’den Bayburt istikametine ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak köprü demirlerini yıkıp Harşit Çayına uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, GümüşhaneBayburt karayolunda ilerleyen İbrahim Onur İskender (28) yönetimindeki 61 LL 223 plakalı otomobil Tekke köyü Türkmenler Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak Harşit21 köprüsü korkuluklarını da kırarak aşağıya uçtu.
Yaklaşık 10 metre yükseklikten Harşit Çayına uçan otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılarak ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü İskender, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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