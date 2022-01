Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde yol sorunu çözüm bekliyor

Gümüşhane’de yeni binasında hizmet vermeye başlayan 200 yataklı yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi’nin yolu kar yağışı nedeniyle vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Hastanenin yaz aylarında açılması ve ilk olarak yolunun yapılması gerektiğini savunan vatandaşlar durumun bir an önce düzeltilmesini istiyor.

Gümüşhane’nin Eskibağlar Mahallesindeki bir tepeye yapılan ve 2015 yılında bitirilen fakat zemin sorunları nedeniyle açılamayan 200 yataklı yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi uzun süren çalışmaların ardından riskler bertaraf edilerek 27 Aralık 2021 tarihi itibariyle hizmet vermeye başladı.

Tüm birimlerle birlikte yeni binasında hizmet vermeye başlayan Gümüşhane Devlet Hastanesi’nin yol sorunu ise vatandaşların tepkisine neden oldu. Kış ayı içerisinde yeni binasına taşınan ve kar yağışıyla birlikte hastaneye ulaşım sağlayan yolda meydana gelen sorunlar vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Yeni yapılan yolun açılamamasının yanında trafiğin maden firmasına ait kamyonların da kullandığı eski yoldan verilmesi hem trafik yoğunluğu hem rampa olması hem de kasislerinin bol olması nedeniyle sürücülere ve vatandaşlara sıkıntı oluşturuyor.

Mevcut hastanenin yolunda yaşanan problemlerle ilgili her gün şikayet aldığını söyleyen Eskibağlar Mahallesi muhtarı Musa Gündüz, özellikle hastane çalışanlarının da çok büyük zorluklar yaşadığını hatta ambulansların da yolda büyük zorluklar yaşadığını dile getirdi.



“Vatandaş şifa bulmaya gelirken, canından olma riski var”

Hastanenin açılma zamanlamasının yanlış olduğunu savunan muhtar Gündüz, “Belirli bir sürecin ardından hastane açıldı. Açılmasında herhangi bir sakınca görmüyoruz fakat açılma zamanlaması, tarihi biraz yanlış gibi görünüyor. Herhangi bir tedbir alınmadan kış mevsiminde açılmasına vatandaşlarımız razı olmadı. Geçen akşam yağan karla birlikte bu duruma bizzat bizde şahit olduk. 15 santimetrelik bir kar yağışıyla, vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının hastanede ulaşmakta güçlük çektiğini gördük. Yolun kenarlarında herhangi bir bariyer, transit yoldan hastane dönüşünde herhangi bir sinyalizasyon ve işaretleme yok. Yolun kenarında da 200 metrelik bir uçurum var. Oradan aşağıya herhangi bir araç uçup gitse Allah muhafaza ölümlü bir şey çıkacak ortaya. Vatandaş şifa bulmaya gelirken, canından olma riski var. Bu yolu maden araçları da kullanıyor vatandaş geldi yolu biliyor veya bilmiyor, maden aracı bir manevra yapsa vatandaşın aşağıya gitmesi içten bile değil” dedi.



“Şu an insanlarımız isyan ediyor”

Vatandaşların hastane yoluna isyan ettiklerini söyleyen muhtar Gündüz, “Sağlık çalışanlarımızın da sorunları var. Bunları takip ediyoruz. İnişte, çıkışta sorunlar meydana geliyor. Kar yağdığında mesela dolmuşlar çıkamadı. Vatandaşlar kendi imkanlarını kullanarak indiler. Vatandaşlar burada zorluk çekiyor. Burada yeni yapılan bir yol var. Burada bir vatandaşın arazisi olduğundan dolayı bir istimlak sorunu var. Fakat bunlar giderilemeyecek sorunlar değil. Devletimiz için bunlar yapılmayacak şeyler değil. İsteseler bunları hallettikten sonra hastanemizi hizmete açabilirdiler. Ya da bahar aylarında açabilirdiler. Kış aylarında açılması vatandaşlara haksızlık oldu. Şu an insanlarımız isyan ediyor. Ulaşımda sıkıntılı. Şu anki ekonomik şartlarda insanlarımız taksi kullanıp her gün gelip giden vatandaşlar için maddi bir külfet. Gariban vatandaşlar oraya taksi ücretlerini verip nasıl çıksın?” ifadelerini kullandı.



“Yolları kötü, perişanız”

Hastanenin yolunda çok büyük zorluklar yaşadığını dile getiren taksici Erhan Bayrak da “Haftada bir iki defa hasta oldukça geliyoruz. Buranın yolları sıkıntı, hep çukur. Ben çok zor çıktım zincir taktım da geldim. Aşağıdaki hastanede ulaşım daha kolaydı, bir an önce yol sorunun çözülmesi lazım. Burası yazın açılmış olsaydı bu süre zarfında yol sorunu da halledilmiş olurdu. Bu mevsimde açılması bence pek iyi olmadı. Müşterilerimiz hep şikayetçi. Yolları kötü, perişanız” diye konuştu.

Kış mevsiminde hastanenin açılmasının yanlış bir karar olduğunu belirten Ebubekir Fıçıcı da “Her yerde yol sorunu var, o bence büyük bir sorun değil ama buranın kış mevsiminde açılması yanlış. Burayı yaz aylarında açsalardı insanlar ne yolu düşünürdü ne de başka bir şeyi. Benim burada yatmakta olan hastam var. Araçlar yolu açıyor fakat kış ayları nedeniyle tabi ki sorunlar yaşanacaktır. Mecburen ona da katlanıyoruz bir nebze. Yoldan ziyade kışın buranın açılması insanlar için bir külfet oldu” dedi.

