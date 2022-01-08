GÜMOFF’tan 60 öğrenciye mont ve bot

Sadece 2 yılda katıldıkları yarışmalarda 38 kupa kaldırarak büyük bir başarıya imza atan Gümüşhane OffRoad Kulübü (GÜMOFF) üyesi pilotlar ilk sosyal sorumluluk projelerinde 60 öğrenciye soğuk kış günlerinde mont ve bot giydirdi.

Gümüşhane’de 10 yıl önce birkaç arkadaşın bir araya gelerek kurduğu Gümüşhane OffRoad Kulübü, resmi dernek kuruluşunu gerçekleştirerek Gümüşhane OffRoad Kulübü Motor ve Doğa Sporları Derneği (GÜMOFF) adını aldı.

Elde ettikleri başarılarla kısa sürede Türkiye’deki offroad camiasının dikkatlerini üzerine çeken GÜMOFF, dernekleşme sürecinin tamamlanmasının ardından planlandığı üzere sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirdi.

GÜMOFF’a yurt içi ve yurt dışından üye olanların destekleriyle kentin yüksek dağ köylerinde taşımalı eğitim gören 60 öğrenciyi soğuk kış günlerinde koruyacak mont ve bot temin eden dernek yönetimi, malzemeleri Tekke ve Kale köyleriyle ArzularKabaköy Beldesindeki taşıma merkezi okulların yöneticilerine teslim etti.

Derneğin resmiyet kazanmasının ardından ilk resmi sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden GÜMOFF Başkan Yardımcısı Alper Akçay, “GÜMOFF olarak sadece offroad sporunda değil farklı alanlarda da kulübümüzü ve derneğimizi temsil etmek istiyoruz. Bunun için başlangıç olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki Gümüşhane Off Road kulübüne kayıtlı dernek üyelerinin destekleriyle köylerden gelen taşımalı öğrencilerimize mont ve bot giyim desteğinde bulunduk. Toplamda 60 öğrenciye mont ve bot olarak giydirdik. Bu proje bizim için bir başlangıçtı. Daha fazla kişiye dokunmak istiyoruz. İnşallah bu yapmış olduğumuz etkinliğimiz, desteğimiz başka kişilere de örnek olur” dedi.

GÜMOFF olarak asıl amaçlarının offroad sporunu Gümüşhane’de yaşayan herkese tanıtmak olduğunu ifade eden Akçay, çok farklı projeleri hayata geçirmek istediklerini belirterek, “Biz sadece arabaya binip gaz basan kişiler olarak değil de bütün doğa sporlarında aktif olmak istiyoruz. 2 yılda elde ettiğimiz 38 kupayla yakaladığımız başarı çıtasını daha da yukarıya çıkarmak, bu sporu Gümüşhane’de daha ileriye taşımak istiyoruz” diye konuştu.

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