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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane'de gübre tartışması kanlı bitti: 1 ölü

İHA

Gümüşhane'de gübre tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde bir kişi gübre attığı yer konusunda tartıştığı yaşlı adamın kafasına ilk önce sopayla ardından da silahla vurarak ölümüne neden oldu. Şahıs işlediği cinayet sonrası kayıplara karıştı.
Olay ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Tepedam köyünde öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Gazi Şükür’le (63) hayvanların gübresini döktüğü yer yüzünden tartışan Y.Z (33) isimli şahıs Şükür’ün evine giderek kapıda tartıştığı sırada hem Şükür’ün kafasına hem de olayı sakinleştirmeye çalışan eşine elindeki odunla vurarak yaraladı. Daha sonra köyde bulunan çeşmenin yakınlarına inerek Gazi Şükür’ü burada bekleyen Y.Z, su almak için çeşmeye gelen Şükür’ü silahla arkasından ateş edip yaralayarak kayıplara karıştı. Y.Z’nin silahından çıkan ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermiler nedeniyle Gazi Şükür ağır yaralandı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Gazi Şükür 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şiran Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri olaydan sonra kayıplara karışan Y.Z’yi yakalamak için çalışma başlatırken, Gazi Şükür’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

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