Başkan Çimen su sorunuyla ilgili son durumu açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çimen su sorunuyla ilgili son durumu açıkladı

İHA

Başkan Çimen su sorunuyla ilgili son durumu açıkladı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde yaşanan su sıkıntısının giderildiğini ve 5 gecedir suların kesilmediğini söyledi.
Makamında gazetecilerle toplantı yapan Başkan Çimen, hem 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü hem de gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kendisinin de doğum günü olması nedeniyle toplantı öncesinde Belediye personeli Başkan Çimen’e pasta keserek doğum gününü kutladığı toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Kubilay Bozalan ve Su ve Kanalizasyon İşleri müdürü Arife Eleman da katıldı.

“Günlük 20 bin metreküp suya ihtiyacımız var”
Yaşanan su sorununun yalnızca Gümüşhane’ye has bir durum olmadığını, küresel bir sorun olduğunu ifade eden Başkan Çimen, “Su sorununu son günlerde birlikte yaşıyoruz. Bu sadece bizde değil küresel bir sorun. İklim değişikliği nedeniyle şehirdeki su kaynaklarında önemli derecede azalmalar meydana geldi. Yer altı suları azalınca bu noktaya geldik. Allah’ın işine de karışılmaz. Gümüşhane nüfusu 50 binin üzerinde günlük 20 bin metreküp, saniyede 250 metreküp su ihtiyacı var. Yaz aylarında karşılıyoruz ama kış aylarında sorun yaşıyoruz” dedi.

“5 gecedir sularımız akıyor, kesinti yapmıyoruz”
Kentin içme suyunun Bağlarbaşı ve diğer bölgelerdeki 9 keson kuyu ve 1 kaynak suyuyla karşılandığını dile getiren Başkan Çimen, “Bu durum bir önceki yılın yağışlarının az olmasından kaynaklanmaktadır. 16 depomuz var. 150 bin metre uzunluğunda şebekemiz var şehir içinde. 2014’te 14 bin su abonesi varken 2022 yılında 17 bini geçti. Vatandaşlarımızı mağdur etmek istemiyoruz ama zorunlu olarak geceleri suları kesmek zorunda kalıyoruz. 5 gecedir sularımız akıyor, kesinti yapmıyoruz” diye konuştu.
Göreve gelir gelmez bu konuyla ilgili çeşitli önlemler aldıklarını, yüksek kapasiteli 5 yeni su deposunu 2015 yılında yaptıklarını hatırlatan Çimen, su sorununu çözecek olan Bahçecik Barajıyla ilgili ise şu bilgileri verdi: “Bahçecik barajı 2017 yılında başladı ve şuanda tamamlandı. 5 su deposunu baraja entegre olacak şekilde planladık. Bahçecik barajıyla su toplamaya başlayacağız. 2 yıldır eşzamanlı olarak isale ve arıtma tesisi için proje çalışması yapıldı, 200 milyon liralık ihalesi yapıldı ve sözleşmesi imzalandı. Bahar aylarında yüklenici firma yaklaşık 30 km’lik isale hattı ve arıtmasını yapmaya başlayacak. 11,5 yıl içinde hattı tamamlayıp Karaer mahallesinde 15 binlik bir depo yapacağız ki bir sıkıntı halinde en az 1 gün yetsin. Devletimizin bize sağladığı 300 milyonluk bahçecik barajı 200 milyonluk isale ve arıtma tesisi ve yaklaşık 500 milyonluk bir yatırım planladık. Son noktaya geldik. Biz bu şehrin en az 50 yıllık su sorununu ortadan kaldırmak için çabaladık ve sonucuna getirdik.”

“Bahçecik Barajından 2023 yılının ortalarında suyu arıtılmış şekilde hep birlikte içeceğiz”
Doğada yer altı su kaynaklarının ciddi oranda azaldığını ve Türkiye’nin her yerinde benzer sorunlar olduğunu ifade eden Başkan Çimen, “Köylere bile yaz boyunca su göndermek durumunda kaldık. Su hatlarımızın bir kısmı eskidi. Tüm anonslarda halkımızı kandırmadık. Vatandaşımızı doğru bilgilendirdik. Şehir şebekesinin eski olması arızaların en büyük nedeni. Bunun adı açıksa bu işi sabote etmektir. Şuanda su da sorunumuz yok. O gelenlerden bir teşekkür beklerdik. Körü körüne eleştiri yapmanın anlamı yok. Şehrimiz ve vatandaşlarımız için bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bahçecik barajını 2050 yılına kadar su ihtiyacımızı karşılayacak. Barajın toplam hacmi 4,1 milyon metreküp. Gövde yüksekliği 71 metre. 210 bin metreküp beton imalatı yapıldı. İçme suyu arıtma tesisi de günde 25 bin metreküptür. Yapım hazırlıkları devam ediyor. 2023 yılının ortalarında suyu arıtılmış şekilde hep birlikte içeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Taşbilek gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER Vali Taşbilek gazetecilerle buluştu
Gümüşhane'de gübre tartışması kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Gümüşhane'de gübre tartışması kanlı bitti: 1 ölü
55 yıldır bıkmadan, usanmadan yazıyor Gümüşhaneli gazeteci Turan Tuğlu 87 yıllık ömrünün 55 yılını gazeteciliğe adadı
YEREL HABERLER 55 yıldır bıkmadan, usanmadan yazıyor Gümüşhaneli ...
Hayvansever psikolog örnek oluyor Psikolog Erdi Bahadır, baktığı kedilerle hastalarının kedi fobilerini de yeniyor
YEREL HABERLER Hayvansever psikolog örnek oluyor Psikolog Erdi ...
GÜMOFF’tan 60 öğrenciye mont ve bot
YEREL HABERLER GÜMOFF’tan 60 öğrenciye mont ve bot

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.