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Vali Taşbilek ‘Kesişme; İyi Ki Varsın Eren’ filmini şehit aileleri ve gazilerle birlikte izledi

İHA

Vali Taşbilek ‘Kesişme; İyi Ki Varsın Eren’ filmini şehit aileleri ve gazilerle birlikte izledi

Gümüşhane’de şehit yakınları ve gaziler 11 Ağustos 2017 Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hikayesinin anlatıldığı ‘Kesişme; İyi Ki Varsın Eren’ filmini Vali Kamuran Taşbilek ve protokol üyeleriyle izledi.
Gümüşhane Valiliği tarafından düzenlenen programda Türkiye çapında yoğun ilgiyle izlenen filmi Sema Doğan Yaşam Alanındaki sinema salonunda Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek ve protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve basın mensupları izledi.
Filmdeki mekanların birçok yerinde Gümüşhane’nin de geçtiği film hakkındaki görüşlerini aktaran Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “İki kahramanımızın hayatlarından kesitlerin konu edildiği filmimizi, şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleriyle beraber izleme imkanı bulduk. Bugün bu filmi özellikle şehit aileleri ve gazilerimizle izlemek istedik, onları davet ettik, onları bu amaçla misafir ettik. Kendilerine teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Geldiler hep beraber kahramanlarımızı konu edinen filmi hep beraber izledik. Buradan bu film vesilesi ile, hepimizi duygulandıran sahneleri hep birlikte izledik. Buradan sizin aracılığınız ile tekrar söylüyoruz ki ‘İyi ki varsın Eren’, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ferhat Gedik kardeşimize rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Bütün şehitlerimize, vatanımızın milletimizin bölünmez bütünlüğü, birliği ve bekası uğruna can veren bütün aziz şehitlerimize rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Bu filmimizi bu süreçte özellikle öğrencilerimize seyrettiriyoruz. Emniyetimize, jandarmamıza, askerlerimize, toplumumuzun bütün kesimleri bu filmi büyük bir ilgiyle izliyor. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin de bu vatan üzerinde hepimizden çok fazla hakları, hukukları olduğu için bugün özellikle onları misafir edip izlemek istedik, tekraren hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

“Gözyaşlarına boğulduk”
Filmi izlerken duygulandığını dile getiren Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de “Bizim bölgemizde geçen bu olayda hem Gümüşhane hem Trabzon ve hem Hakkari’de vatanın bir karış toprağına göz dikenlere bizim 15 yaşındaki Eren Bülbül’ümüzün neler yapacağını gördük. Biz de diyoruz ki ‘İyi ki varsın Eren’. Allah ondan razı olsun. Biz de toplum ve millet olarak her zaman bayrağımıza, vatanımıza, milletimize her zaman bağlı kaldık. Hassasiyetimiz çok fazla. Vatan, toprak, bayrak dendiğinde her konunun bir teferruat olduğunu hep beraber gördük. Film bize de bunu anlatıyor. Bu vatan uğruna şehit olan şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sabır diliyorum. Gazi yakınlarımıza, şehit yakınlarımıza da sabır ve minnet duygularımı da iletmek istiyorum” diye konuştu.
“Bir gazi olarak duygulandım ve ağlamaya başladım”
1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nda gazi olan Ali Çelebi ise “Çok duygulandım. Ferhat Gedik’ bir yandan Eren Bülbül’den bir yandan çok duygulandım. Hakikaten çok güzel bir film yapmışlar. Bir gazi olarak ben duygulandım ve ağlamaya başladım” ifadelerini kullandı.

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