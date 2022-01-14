İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Gümüşhane’de

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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gümüşhane’ye geldi.

Hükümet Konağı önünde Vali Kamuran Taşbilek ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerin il müdürleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı İnce daha sonra Valilik Şeref defterini imzaladı.

Vali Kamuran Taşbilek’le makamında görüşen Bakan Yardımcısı İnce’nin programı basına kapalı olarak gerçekleşti.

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