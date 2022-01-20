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Doğu Karadeniz’de bin 61 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 5 ildeki bin 61 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz’de bin 61 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı nedeniyle 5 ildeki bin 61 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Gümüşhane, Giresun, Rize ve Trabzon’da önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 61 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Hem İl Özel İdareleri hem de belediyelerin karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, yüksek kesimlerde yer yer bir metreyi bulan kar kalınlığı ekipleri zor anlar yaşatıyor.
Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ile etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin’in merkez ilçesinde 11, Ardanuç ilçesinde 6, Arhavi ilçesinde 15, Borçka 24, Murgul ilçesinde 2, Hopa ilçesinde 5, Kemalpaşa ilçesinde 12, Şavşat ilçesinde 16, Yusufeli ilçesinde 10 olmak üzere toplam 101 köy yolu ulaşıma kapanırken, Giresun’da ise 16 ilçede 360 köy yoluna kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Gümüşhane’de ise etkisini gösteren kar yağışının ardından merkez ilçede 60, Köse ilçesinde 4, Kürtün ilçesinde 15, Şiran ilçesinde 8 ve Torul ilçesinde 20 köy olmak üzere toplam 107 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler 21 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yapıyor.
Rize’de kar yağışından dolayı kapanan 12 ilçedeki 277 köy yolunda 64 iş makinesi ve 140 personelle karla mücadele çalışması yürütülürken, Trabzon’da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 ilçede 216 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi 116 iş makinesi ve 250 personelle kapalı mahalle yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

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