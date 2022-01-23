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Fatih Erbakan: "Aşılamanın çare olmadığı çok açık ve net ortada"

İHA

Fatih Erbakan: "Aşılamanın çare olmadığı çok açık ve net ortada"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bize gelip dediler ki 'tamam doğru söylüyorsunuz, endişelerinizi paylaşıyoruz ama işimizden olacağız, çoluğumuz çocuğumuz söz konusu'. O noktadaki bir insana 'gel sen aşı olma, işinden ol demek' mümkün olmayacağı için en azından mRNA aşısı olma da diğer o aşıyı olmuş olursun diye söyledik. Aşılamanın çare olmadığı çok açık ve net ortada" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir dizi ziyarette bulunmak ve partililerle buluşmak üzere Gümüşhane’ye geldi. Gümüşhane programları kapsamında ilk olarak basın mensuplarıyla bir araya gelen Genel Başkan Erbakan, iktidarı ve muhalefeti eleştirdi.

“Gerçek enflasyon yıllık yüzde 82”
Türkiye’de gerçek yıllık enflasyonun yüzde 82 olduğunu savunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Halk Ekmek kuyrukları kilometreleri bulmuş. İstanbul’da Halk Ekmek yetkilisi açıkladı, günlük halk ekmek talebi geçen ay 1 milyon 225 bin iken 1 ayda 1 milyon 952 bin adete çıktı. Halk Ekmek talebi yüzde 60 arttı. Bu İstanbul gibi Türkiye’nin ekonomik bakımdan en gelişmiş şehrinde, en refah seviyesi yüksek olması gereken şehirde neden bir ekmeği alırken 35 kuruşun hesabını yapmak zorunda kalmış insanlar. Afyon ve Kütahya’da Toprak Mahsulleri Ofisi ucuz ayçiçek yağı vereceğim 99 liradan demiş diye eksi 5 derece 1 kilometre kuyruk olmuş. Marketlerde 180200 TL’ye satılıyor ayçiçek yağı burada 99 diye eksi 5 derecede kuyruk oluyor. Halk Ekmek kuyruğu, ayçiçek yağı kuyruğu. Ayçiçeklerini marketlerde zincirlemişler, çalınma riski olan çok lüks bir ürüne dönüşmüş. Bebek mamalarına alarm takılmış, altın gibi pırlanta gibi lüks ürün kategorisine girmiş. Şimdi bu örnekler varken yoksulluktan söz etmeyeceğiz de neyden söz edeceğiz. Asgari ücret açlık sınırının altında çünkü yüzde 50’lik zam yaptılar ama gerçek enflasyon yıllık yüzde 82 olduğu için bu asgari ücret zammı daha asgari ücretlinin eline geçmeden buhar oldu gitti” açıklamasında bulundu.

“Başka bir çare kalmadıysa en azından Turkovac aşısı ol”
Covid19 aşıları hakkında konuşan Erbakan, “Bize geliyor diyorlar ki 'efendim ben okuldan atılmak durumuna geleceğim, aşı vurulmak mecburiyetindeyim'. Neden, çünkü üniversitede zorunlu tutuyorlar. 'Haftada 2 adet PCR testi yaptırmaya ne maddi gücüm var ne de imkanım var, Fatih başkanım biz aşı olacağız ne yapalım?' O durumdaki bir insan için biz Turkovac vurulabilir demiştik. Aşı olmaktan başka bir çare kalmadıysa en azından Turkovac aşısı ol. Hem mRNA teknolojisi olmadığı hem de yerli üretim olduğu için. Bize gelip dediler ki 'tamam doğru söylüyorsunuz, endişelerinizi paylaşıyoruz ama işimizden olacağız, çoluğumuz çocuğumuz söz konusu'. O noktadaki bir insana 'gel sen aşı olma, işinden ol demek' mümkün olmayacağı için en azından mRNA aşısı olma da diğer o aşıyı olmuş olursun diye söyledik. Aşılamanın çare olmadığı çok açık ve net ortada. Sağlık Bakanımız Kastamonu ilini takdir ediyor, en çok aşılama oranı olan il olduğu için. Aynı haber içinde diyor ki ama vakaların en çok patladığı il, onun için aşıyı daha çok yapmamız lazım diyor. Aşılanma oranının hem en yüksek olduğu il hem de vaka patlaması şampiyonu il oluyorsa aşılama ile vaka ve ölüm arasında bir ilişki var. Zaten bunu dünyaca ünlü Virologlar söylediler. Bu konuda toplumsal bağışıklık yolunun izlenmesi lazım dediler. Bu virüs yayıldıktan sonra siz aşı yaptıkça bu virüsün yeni mutasyonları çıkar, yeni varyantlar ortaya çıkar dirençli hale gelir ve sürekli 6 ayda bir 3 ayda bir veya senede 1 yeni varyantlar çıkar bir türlü kurtulamazsınız ve daha da agresifleşir, daha bulaşıcı hale gelir bu aşıyı yapmayın diye ama maalesef bunlara kulak verilmedi” ifadelerini kullandı.

“Gümüşhane en çok göç veren, işsizlikten en çok muzdarip olan ilimiz”
Gümüşhane’nin işsizlikten en çok muzdarip olan illerden biri olduğunu söyleyen Erbakan, “Gümüşhane’de biraz önce bahsettiğimiz bütün ekonomik olumsuzlukların yansıması var. Bir defa hayvancılık yapacak olsanız bu girdi maliyetleriyle yapmanız mümkün olmuyor, tarım yapacak olsanız yine mümkün olmuyor. Kazanmak yerine sürekli kaybediyorsunuz. İşsizlik dedim, 10 milyon işsiz. Gümüşhane en çok göç veren, işsizlikten en çok muzdarip olan ilimiz. Mevcut ağır sanayi hamlesi kapsamında rahmetli Erbakan Hocamızın yaptığı deri fabrikası kapatılmış. Sonradan yapılan fabrikalar kapanmış, diğer bütün illerde olduğu gibi işsizlik almış başını gidiyor. Bir işe girseniz asgari ücret alacaksınız, açlık sınırının altında olduğunu belirttim bu da Gümüşhane’yi yakından ilgilendiriyor. Bunlardaki düzeltmeler, Yeniden Refah Partisi olarak atacağımız adımlar Gümüşhane’nin ve Gümüşhaneli vatandaşların da kalkınmasına hem ücretle çalışanların hem de çiftçilerimizin hem de işsizlerin kurtuluşuna vesile olacak adımlardır” dedi.
Genel Başkan Erbakan basın toplantısının ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde parti teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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